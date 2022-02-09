"Хотят побольнее ударить": Антонов рассказал о войне в Капитолии из-за новых санкций против РФ
При этом он подчеркнул, что Москва одобряет только те рестрикции, которые поддерживает Совет Безопасности Организации Объединённых Наций.
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Посол РФ в США Анатолий Антонов считает, что Вашингтон разработает новые антироссийские санкции в любом случае, вопрос лишь в том, когда они будут введены. По его словам, сейчас в Капитолии развернулась настоящая война из-за очередного пакета рестрикций.
"Идёт соревнование между сенаторами, конгрессменами о том, кто готов побольнее ударить Россию, предложить какие-то санкции, которые нанесли бы серьёзный ущерб экономическому, политическому имиджу нашей страны. Сегодня трудно сказать, к чему придут демократы и республиканцы. Ощущение таково, что санкции будут разработаны при любых обстоятельствах, весь вопрос только о том, когда они будут введены", — объяснил дипломат.
При этом Антонов подчеркнул, что для России, в принципе, санкции — это недопустимые меры. Москва одобряет только те рестрикции, которые поддерживает Совет Безопасности Организации Объединённых Наций, сказал он в ответ на вопрос, будет ли означать введение Вашингтоном санкций против российского руководства разрыв двусторонних дипломатических отношений.
Ранее агентство Moody's рассказало о трёх вариантах санкционного сценария против Москвы вслед за прогнозом компаний S&P и Fitch, которые заявили, что Россия понесёт ущерб даже без эскалации вокруг Украины. В агентствах считают потенциальными триггерами санкций не только военные действия, но также кибератаки и вмешательство в выборы в Конгресс. Причём сказаться может даже не реализация, а угроза ограничений.
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