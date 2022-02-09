Вирусолог Чумаков рассказал, когда ковид мутирует и станет сезонным заболеванием
Эксперт отметил, что изменения видны уже сейчас: вирус стал распространяться быстрее, но теперь переносится намного легче.
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Вирусолог Пётр Чумаков заявил, что коронавирус продолжит мутировать и приспосабливаться к среде, вследствие чего будут появляться новые штаммы. Однако в один момент заболевание станет сезонным, отметил он в беседе с радио "Комсомольская правда".
Эксперт считает, что сейчас бушует далеко не последний штамм, вирус продолжит эволюционировать, геном продолжит меняться. По мнению Чумакова, ковид будет нащупывать наиболее оптимальный вариант существования в организме человека, однако логика изменений будет такова, что ему невыгодно быть очень болезнетворным и вызывать тяжёлое заболевание.
"И мы уже сейчас видим эти изменения: вирус стал распространяться быстрее, но теперь переносится легче. Новый коронавирус станет сезонным заболеванием и станет похожим на один из четырёх видов коронавируса, вызывающего в холодный сезон обычную ОРВИ", — пояснил вирусолог.
А ранее вирусолог Альтштейн предрёк скорую победу над пандемией. Он согласился, что гражданам с антителами можно выдавать QR-коды, потому что в какой-то мере у них сформировался иммунный ответ.
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