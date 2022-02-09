Вирусолог Альтштейн предрёк скорую победу над пандемией
Он согласился, что гражданам с антителами можно выдавать QR-коды, потому что в какой-то мере у них сформировался иммунный ответ.
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С помощью выдачи QR-кодов удастся учесть тех, кто был не привит, но получил антитела после перенесённого ковида. И хотя невозможно охватить всё население вакцинацией, но таким способом можно подсчитать количество тех, кто имеет защиту от коронавируса. А значит, можно ожидать скорую победу над пандемией. Об этом в интервью с "Лентой.ру" рассказал вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
"Уже можно считать, что человек с антителами в какой-то мере иммунный — и ему можно давать свободу передвижений, не настаивать на вакцинации. Я думаю, что мы эту эпидемию скоро победим, пусть и в таком черновом виде", — отметил вирусолог.
Ранее сообщалось, что россияне смогут получить QR-код по результатам теста на антитела с 21 февраля. В конце 2021 года введение соответствующей меры анонсировала вице-премьер Татьяна Голикова. QR-коды гражданам с антителами, имеющим положительный ПЦР-тест, начнут выдавать на год, а тем, у кого нет результата теста, — на полгода.
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