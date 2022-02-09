Вирусолог Альтштейн предрёк скорую победу над пандемией

С помощью выдачи QR-кодов удастся учесть тех, кто был не привит, но получил антитела после перенесённого ковида. И хотя невозможно охватить всё население вакцинацией, но таким способом можно подсчитать количество тех, кто имеет защиту от коронавируса. А значит, можно ожидать скорую победу над пандемией. Об этом в интервью с "Лентой.ру" рассказал вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Уже можно считать, что человек с антителами в какой-то мере иммунный — и ему можно давать свободу передвижений, не настаивать на вакцинации. Я думаю, что мы эту эпидемию скоро победим, пусть и в таком черновом виде", — отметил вирусолог.