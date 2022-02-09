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В ЛДПР отреагировали на сообщения о подключении Жириновского к ИВЛ

По данным СМИ, состояние политика критическое, всё ухудшают сопутствующие заболевания.

9 февраля, 16:13
<p>Фото © VK/<a href="https://vk.com/zhirinovskyv" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимир Жириновский</a></p>

Фото © VK/Владимир Жириновский

Информацию о плохом самочувствии лидера ЛДПР Владимира Жириновского и подключении к аппарату ИВЛ опроверг представитель политика. Александр Дюпин заявил в беседе с агентством "Москва", что у Владимира Вольфовича "всё нормально".

"Опровергаем. Всё нормально", — заверил пресс-секретарь Жириновского.

СМИ: Жириновского подключили к ИВЛ

СМИ: Жириновского подключили к ИВЛ

Ранее сегодня сообщалось, что Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы, он находится под постоянным наблюдением врачей. При этом глава пресс-службы партии Александр Дюпин не стал опровергать информацию о болезни политика, лишь отметил, что тот чувствует себя хорошо.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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