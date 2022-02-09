В ЛДПР отреагировали на сообщения о подключении Жириновского к ИВЛ

Информацию о плохом самочувствии лидера ЛДПР Владимира Жириновского и подключении к аппарату ИВЛ опроверг представитель политика. Александр Дюпин заявил в беседе с агентством "Москва", что у Владимира Вольфовича "всё нормально".

Ранее сегодня сообщалось, что Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы, он находится под постоянным наблюдением врачей. При этом глава пресс-службы партии Александр Дюпин не стал опровергать информацию о болезни политика, лишь отметил, что тот чувствует себя хорошо.