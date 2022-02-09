В ЛДПР отреагировали на сообщения о подключении Жириновского к ИВЛ
По данным СМИ, состояние политика критическое, всё ухудшают сопутствующие заболевания.
Фото © VK/Владимир Жириновский
Информацию о плохом самочувствии лидера ЛДПР Владимира Жириновского и подключении к аппарату ИВЛ опроверг представитель политика. Александр Дюпин заявил в беседе с агентством "Москва", что у Владимира Вольфовича "всё нормально".
"Опровергаем. Всё нормально", — заверил пресс-секретарь Жириновского.
Ранее сегодня сообщалось, что Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы, он находится под постоянным наблюдением врачей. При этом глава пресс-службы партии Александр Дюпин не стал опровергать информацию о болезни политика, лишь отметил, что тот чувствует себя хорошо.
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