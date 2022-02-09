Доктор Мясников — о новом симптоме "омикрона": Нравится, не нравится — терпи, моя красавица

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил о том, что новый симптом штамма "омикрон" не требует какого-то специального лечения. Речь идёт о гиперестезии — повышенной чувствительности, вызывающей болезненные ощущения.

"Как справляться с гиперестезией? Что рекомендуют врачи? А ничего — терпеть. Потому что любое лекарство в этом случае принесёт больше вреда, чем пользы. Так что нравится, не нравится — терпи, моя красавица", — отметил Мясников в беседе с "Вечерней Москвой".

По мнению доктора, информация о том, что пациенты с "омикроном" испытывают гиперестезию, нуждается в подтверждении.