Доктор Мясников — о новом симптоме "омикрона": Нравится, не нравится — терпи, моя красавица
По его мнению, информация о том, что заболевшие испытывают повышенную чувствительность, нуждается в подтверждении.
Александр Мясников. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил о том, что новый симптом штамма "омикрон" не требует какого-то специального лечения. Речь идёт о гиперестезии — повышенной чувствительности, вызывающей болезненные ощущения.
"Как справляться с гиперестезией? Что рекомендуют врачи? А ничего — терпеть. Потому что любое лекарство в этом случае принесёт больше вреда, чем пользы. Так что нравится, не нравится — терпи, моя красавица", — отметил Мясников в беседе с "Вечерней Москвой".
По мнению доктора, информация о том, что пациенты с "омикроном" испытывают гиперестезию, нуждается в подтверждении.
А ранее иммунолог Жемчугов связал рост повторных заражений при "омикроне" с мутацией вируса. По словам эксперта, у перенёсших эту разновидность ковида иммунитет слабее, чем у переболевших "дельтой", а прививка поможет не заболеть сразу после этого старыми штаммами.
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