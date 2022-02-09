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Как смертельно обидеть каждый знак зодиака, чтобы он больше никогда не звонил

У всех людей есть свои слабые места, но астрологи выяснили, что у представителей одного знака они зависят от основных черт характера и в целом совпадают.

9 февраля, 16:00
<p>Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock</p>

Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Редко когда в разговоре хочется намеренно обидеть собеседника, а потому стоит знать, каких тем необходимо избегать изо всех сил, чтобы не устроить случайный скандал. Астрологи изучили основные качества каждого знака зодиака и обнаружили болевые точки, присущие рождённым под той или иной звездой, пишет Elle.ru.

Овен

Овны готовы справиться с любой преградой, потому что привыкли идти напролом. Однако упрекать их в этом не стоит. Ничего так сильно не способно задеть Овнов, как обвинения в импульсивности и непродуманности.

Телец

Люди, рождённые под знаком Тельца, любят окружать себя красивыми и дорогими вещами, потому что те приносят радость и ощущение роскошной жизни. Вот только если Тельцам намекнуть на их меркантильность, можно сразу стать врагом № 1.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Близнецы

Близнецы любят хвататься за несколько дел сразу, переключаясь между ними для большей эффективности. Но это не значит, что рождённые в период с 21 мая по 21 июня ветреные. Так что любые слова об их ненадёжности и поверхностности заденут Близнецов до глубины души.

Рак

Раки обычно скрывают внутри себя все переживания, которые у них появляются по любому, даже самому незначительному поводу. Так они оберегают окружающих, а потом очень обижаются, когда их обвиняют в капризах и незрелом поведении.

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А вы часто обижаетесь на других?

Лев

У Львов есть потребность во внимании и одобрении окружающих. Представители этого знака жаждут любви и легко идут на контакт, но это часто ставят им в упрёк. Львов многие считают эгоистами и зацикленными на себе личностями, что очень расстраивает рождённых под этой звездой.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Дева

У Дев всё должно быть чётко расставлено по полочкам, а каждый план расписан по минутам. Они любят анализировать окружающих и их поведение, однако и бездушными машинами Дев назвать нельзя. Стоит только упрекнуть их в чрезмерной рассудительности и благоразумии, как сразу окажешься в чёрном списке.

Весы

Представители этого знака зодиака всегда хотят помогать окружающим и заботиться о них, желая мира и счастья для всех. Так что не стоит говорить им, насколько они высокомерны и безразличны к близким — так можно ранить Весов в самое сердце.

Скорпион

Скорпионы скоры на расправу и быстро делают выводы о людях и ситуациях. Однако они не категоричны — после долгих размышлений способны поменять мнение и придерживаться теперь его. За это их часто называют лицемерами, нанося удар по самому больному.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Стрелец

Стрельцы несутся по жизни на всех парусах, нигде не останавливаясь и ни на чём надолго не задерживая внимание. Но при всей этой жажде к приключениям представители зодиакального знака с трепетом относятся к дружбе и любви. Это совершенно не учитывают люди, считающие Стрельцов поверхностными и ветреными персонами, за что мгновенно отправляются в бан.

Козерог

Козероги считаются очень серьёзными и ответственными, они сто раз перепроверят каждую мелочь и деталь, но такая скрупулёзность обычно вызывает неприятные ассоциации. Больнее всего представителям этого знака слышать, какие они скучные и занудные, поэтому лучше избегать выпадов в их адрес.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Водолей

Представители воздушного знака любят побыть в одиночестве и поразмышлять о личном, к тому же не стремятся нагружать окружающих своими проблемами. Из-за этого создают образ холодных и безразличных ко всему людей, что в корне неверно, а потому сильно их обижает.

Рыбы

Рыбы очень креативны, а потому всегда будто находятся в другом мире, витая среди фантазий и мечтая о чём-то своем. Так рождённые под этой звездой справляются с проблемами, о которых не забывают ни на миг. Но окружающие часто считают, что Рыбы незрелые и оторванные от реальности.

Астролог предсказала, что ждёт каждый знак зодиака после китайского Нового года

Астролог предсказала, что ждёт каждый знак зодиака после китайского Нового года

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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