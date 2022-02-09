10 фотоисторий, когда родители понимали, что лучше бы никогда не заводили детей, — нервы дороже

— О, нет. Ребёнок обнаружил видеоняню, — jaywillis. — Думаю, это значит, что тебе осталось жить неделю, — KevinBaum013. — Высылайте помощь! — jaywillis.

Фото © Twitter / jaywillis

"Младшая сестра обожает срезать лица куклам и мягким игрушкам, а потом менять их местами. На помощь!" — katscotloo.

Фото © Twitter / katscotloo

"Прошу мою дочь снять эту маску уже три часа. Она не соглашается", — xiaraaaaa_.

Кадр из видео © Twitter / xiaraaaaa_

"Моя маленькая двоюродная сестра выбрала ЭТУ тему праздника на свой третий день рождения", — dreeaaxo_.

Фото © Twitter / dreeaaxo_

А вам детишки задают жару? Ежедневно! Моя мечта — сбежать из дома)) Нет, ведь я их воспитываю Я чайлдфри

"Моя дочь сделала это чудовище в школе, и теперь оно живёт с нами", — rharlandsmith.

Фото © Twitter / rharlandsmith

"Ничего необычного, просто фото моего младшего брата, снятое камерой наблюдения в час ночи", — toriko_kuma.

Фото © Twitter / toriko_kuma

"Моя шестилетняя дочь вчера вечером провела этот "научный эксперимент". А после решила оставить всё на пороге дома нашей новой соседки в качестве "приветственного подарка". Это утро было неловким", — Kinkykuteness.

Фото © Reddit / Kinkykuteness

"Дети — это ужас. Когда я спросила у своей племянницы, что это такое, она сказала, что игрушки пытаются "воскресить свою мамочку", — Mikisg1.

Фото © Reddit / Mikisg1

"Нет, ну это полная корпорация монстров, конечно", — PixelNation789.

Фото © Reddit / PixelNation789

"У моего двоюродного брата недавно появилась маска Майкла Майерса, и теперь он ходит в ней ПОСТОЯННО", — GIZZZYO.

Фото © Twitter / GIZZZYO