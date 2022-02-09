10 фотоисторий, когда родители понимали, что лучше бы никогда не заводили детей, — нервы дороже
Родительство — точно не для слабонервных. Малыши вечно попадают в передряги, пугая мам и пап. А некоторые детишки — сами по себе настоящий кошмар: посмотрите нашу подборку и убедитесь в этом.
Коллаж на обложке © Life, кадр из видео © Twitter / xiaraaaaa_, фото © Twitter / dreeaaxo_
— О, нет. Ребёнок обнаружил видеоняню, — jaywillis.
— Думаю, это значит, что тебе осталось жить неделю, — KevinBaum013.
— Высылайте помощь! — jaywillis.
Фото © Twitter / jaywillis
"Младшая сестра обожает срезать лица куклам и мягким игрушкам, а потом менять их местами. На помощь!" — katscotloo.
Фото © Twitter / katscotloo
"Прошу мою дочь снять эту маску уже три часа. Она не соглашается", — xiaraaaaa_.
Кадр из видео © Twitter / xiaraaaaa_
"Моя маленькая двоюродная сестра выбрала ЭТУ тему праздника на свой третий день рождения", — dreeaaxo_.
Фото © Twitter / dreeaaxo_
А вам детишки задают жару?
"Моя дочь сделала это чудовище в школе, и теперь оно живёт с нами", — rharlandsmith.
Фото © Twitter / rharlandsmith
"Ничего необычного, просто фото моего младшего брата, снятое камерой наблюдения в час ночи", — toriko_kuma.
Фото © Twitter / toriko_kuma
"Моя шестилетняя дочь вчера вечером провела этот "научный эксперимент". А после решила оставить всё на пороге дома нашей новой соседки в качестве "приветственного подарка". Это утро было неловким", — Kinkykuteness.
Фото © Reddit / Kinkykuteness
"Дети — это ужас. Когда я спросила у своей племянницы, что это такое, она сказала, что игрушки пытаются "воскресить свою мамочку", — Mikisg1.
Фото © Reddit / Mikisg1
"Нет, ну это полная корпорация монстров, конечно", — PixelNation789.
Фото © Reddit / PixelNation789
"У моего двоюродного брата недавно появилась маска Майкла Майерса, и теперь он ходит в ней ПОСТОЯННО", — GIZZZYO.
Фото © Twitter / GIZZZYO
Конечно, фотографии выше — далеко не полный список примеров, почему детишки могут перепугать до смерти кого угодно. Ещё больше жутких, а иногда и смешных кадров можно найти в сабреддите KidsAreF***gScary.
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