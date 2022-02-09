НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

10 фотоисторий, когда родители понимали, что лучше бы никогда не заводили детей, — нервы дороже

Родительство — точно не для слабонервных. Малыши вечно попадают в передряги, пугая мам и пап. А некоторые детишки — сами по себе настоящий кошмар: посмотрите нашу подборку и убедитесь в этом.

9 февраля, 15:00

Коллаж на обложке © Life, кадр из видео © Twitter / xiaraaaaa_, фото © Twitter / dreeaaxo_

— О, нет. Ребёнок обнаружил видеоняню, jaywillis.

— Думаю, это значит, что тебе осталось жить неделю, — KevinBaum013.

— Высылайте помощь! — jaywillis.

Фото © Twitter / jaywillis

Фото © Twitter / jaywillis

"Младшая сестра обожает срезать лица куклам и мягким игрушкам, а потом менять их местами. На помощь!" katscotloo.

Фото © Twitter / katscotloo

Фото © Twitter / katscotloo

"Прошу мою дочь снять эту маску уже три часа. Она не соглашается", xiaraaaaa_.

Кадр из видео © Twitter / xiaraaaaa_

Кадр из видео © Twitter / xiaraaaaa_

"Моя маленькая двоюродная сестра выбрала ЭТУ тему праздника на свой третий день рождения", dreeaaxo_.

Фото © Twitter / dreeaaxo_

Фото © Twitter / dreeaaxo_

А вам детишки задают жару?

"Моя дочь сделала это чудовище в школе, и теперь оно живёт с нами", rharlandsmith.

Фото © Twitter / rharlandsmith

Фото © Twitter / rharlandsmith

"Ничего необычного, просто фото моего младшего брата, снятое камерой наблюдения в час ночи", toriko_kuma.

Фото © Twitter / toriko_kuma

Фото © Twitter / toriko_kuma

"Моя шестилетняя дочь вчера вечером провела этот "научный эксперимент". А после решила оставить всё на пороге дома нашей новой соседки в качестве "приветственного подарка". Это утро было неловким", Kinkykuteness.

Фото © Reddit / Kinkykuteness

Фото © Reddit / Kinkykuteness

"Дети — это ужас. Когда я спросила у своей племянницы, что это такое, она сказала, что игрушки пытаются "воскресить свою мамочку", Mikisg1.

Фото © Reddit / Mikisg1

Фото © Reddit / Mikisg1

"Нет, ну это полная корпорация монстров, конечно", PixelNation789.

Фото © Reddit / PixelNation789

Фото © Reddit / PixelNation789

"У моего двоюродного брата недавно появилась маска Майкла Майерса, и теперь он ходит в ней ПОСТОЯННО", GIZZZYO.

Фото © Twitter / GIZZZYO

Фото © Twitter / GIZZZYO

Конечно, фотографии выше — далеко не полный список примеров, почему детишки могут перепугать до смерти кого угодно. Ещё больше жутких, а иногда и смешных кадров можно найти в сабреддите KidsAreF***gScary.

10 жутких признаний от детей, которые по секрету рассказали родителям, кем были в прошлой жизни

10 жутких признаний от детей, которые по секрету рассказали родителям, кем были в прошлой жизни

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1