Нет голоса, паралич, отёки: Что происходит с Анастасией Заворотнюк, которая два года борется с раком

В последнее время в Сети появляется всё больше слухов о том, что сейчас происходит с 50-летней Анастасией Заворотнюк, которая два года мучается от глиобластомы — агрессивной формы рака мозга. Семья актрисы старается держать всё в тайне, но старшая дочь звезды Анна часто даёт неоднозначные комментарии в "Инстаграме", которыми лишь подогревает панику фанатов.

Анастасия Заворотнюк. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / anastasiya_zavorotnyk

"Она воин, но болезнь страшная. Больно видеть ее такой", — делилась в сториз Анна Заворотнюк. Девушка добавляла, что мама теперь не участвует в её жизни и не даёт советов. Из-за чего пользователи Сети сделали выводы, что у актрисы пропал голос, хотя эти домыслы Анна позже опровергла. Врачи, имеющие непосредственное отношение к лечению Анастасии Заворотнюк, объяснили kp.ru, что происходит сейчас с актрисой и в каком состоянии находятся она и её голос.

Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / anastasiya_zavorotnyk

Директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров заявил, что онкологи из Санкт-Петербурга вплотную занялись делом знаменитой актрисы и на основе её клеток разработали вакцину, которая и помогает звезде бороться с раком.

Коллегу поддержал член-корреспондент РАН и заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии Пётр Чумаков. Специалист отметил, что их учреждение изучало чувствительность клеток актрисы к вирусам. К исследователям обычно обращаются, когда дело уже совершенно безнадёжно, однако пока семья Заворотнюк справляется своими силами, а потому говорить о том, что актриса в ужасном состоянии, преждевременно.

Анастасия Заворотнюк. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

По словам специалиста, нужно учитывать, что Анастасии сделали две трепанации и постоянно назначают курсы химиотерапии. Во время операций артистке удалили часть мозга, а потому считать, что никаких изменений в поведении звезды не будет, слишком наивно. Мозговая деятельность, безусловно, повреждена, и может нарушиться логическое мышление, как и работа речевого центра, но это не значит, что голос к Заворотнюк не вернётся. Вероятно, пока мешают отёки, которые имеют свойство проходить.

Чтобы избавиться от них, звезде назначают глюкокортикоиды, но их приходится принимать в большом количестве, что приводит к печальным последствиям. Пациенты на этих препаратах сильно набирают вес и отекают, что и произошло как и Анастасией Заворотнюк, так и с Жанной Фриске.

Из-за нарушений функций мозга актриса теперь прикована к кровати. Раньше звезда могла сидеть и передвигаться на инвалидном кресле во время прогулок, но теперь вынуждена лежать на каталке и редко выезжать на улицу — как раз из-за глюкокортикоидов иммунитет пациентов снижается катастрофически.

У неё частично парализовало правую часть тела, из-за этого пострадали речь и зрение, и артистка вынуждена быть под постоянным присмотром сиделки. Однако болезнь Заворотнюк развивается волнообразно — то актриса чувствует ухудшения, то ей, наоборот, становится лучше. А потому рассуждать о её будущем пока рано.

Помочь с голосом Заворотнюк предложили Николаю Цискаридзе, который мог бы пригласить для коллеги и подруги фониатра из Большого театра. Однако артист балета отметил, что гении, которых он знал, уже недоступны, но пообещал продолжить работать в этом направлении. Однако обсуждать ситуацию с журналистами народный артист РФ не намерен — только с самой Настей и её семьёй.

Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / a_zavorotnyuk

Соседка актрисы подтверждает, что с той вполне можно договориться. Хоть Заворотнюк и изменилась до неузнаваемости из-за отёков, взгляд у неё остался осмысленным и ясным. Именно поэтому женщину так возмутило поведение сиделки, которая постоянно возит звезду на процедуры. "Она разговаривает с Настей как с маленьким ребёнком. Не знаю, может, их специально учат так", — поведала соседка журналистам.

Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / a_zavorotnyuk

Друг семьи Анатолий Демидов признался, что в доме актрисы царит незавидная обстановка. Анастасии постоянно дают препараты и успокоительное, но за два года интенсивной борьбы устал бы кто угодно. К тому же рядом постоянно находится её взволнованная мать, которая приглядывает за артисткой с самого начала борьбы с недугом.

Супруг Заворотнюк Пётр Чернышёв часто пропадает на выступлениях и гастролях, пытаясь заработать денег на дорогостоящее лечение. И миру в семье не способствуют натянутые отношения между фигуристом и Анной Заворотнюк — старшей дочерью Анастасии от второго брака.

Анастасия и Анна Заворотнюк. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / anna_zavorotnyuk и anna_zavorotnyuk