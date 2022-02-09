Невролог Мацокин призвал переболевших "омикроном" отказаться от кофе

Врач-невролог Игорь Мацокин заявил, что переболевшим омикрон-штаммом коронавируса следует отказаться от кофе и других стимуляторов. В беседе с "Газетой.ru" он отметил, что кофеин разрушает в организме аденозинтрифосфорную кислоту, которая помогает здоровому обмену веществ. По словам медика, обычно после "омикрона" её запасы у человека находятся и так на очень низком уровне.

"Именно в период постковида лучше минимизировать воздействие на организм стимуляторов, к которым относится и кофеин. <...> Кофеин приводит к обезвоживанию и, как следствие, к повышению свёртываемости крови, а также снижению в крови микроэлементов — таких, как калий, что негативно влияет на работу сердца и сердечно-сосудистой системы", — пояснил невролог.

По мнению эксперта, переболевшим следует вводить кофе в свой рацион постепенно. При этом на какое-то время даже можно заменить его некрепким чаем, например зелёным или белым.