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Невролог Мацокин призвал переболевших "омикроном" отказаться от кофе

Эксперт отметил, что он приводит к обезвоживанию и повышению свёртываемости крови, а также снижению числа микроэлементов, что негативно влияет на работу сердца и сердечно-сосудистой системы.

9 февраля, 17:49
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Врач-невролог Игорь Мацокин заявил, что переболевшим омикрон-штаммом коронавируса следует отказаться от кофе и других стимуляторов. В беседе с "Газетой.ru" он отметил, что кофеин разрушает в организме аденозинтрифосфорную кислоту, которая помогает здоровому обмену веществ. По словам медика, обычно после "омикрона" её запасы у человека находятся и так на очень низком уровне.

"Именно в период постковида лучше минимизировать воздействие на организм стимуляторов, к которым относится и кофеин. <...> Кофеин приводит к обезвоживанию и, как следствие, к повышению свёртываемости крови, а также снижению в крови микроэлементов таких, как калий, что негативно влияет на работу сердца и сердечно-сосудистой системы", пояснил невролог.

По мнению эксперта, переболевшим следует вводить кофе в свой рацион постепенно. При этом на какое-то время даже можно заменить его некрепким чаем, например зелёным или белым.

Доктор Мясников посоветовал пить 3–5 чашек кофе в день для защиты от рака

Доктор Мясников посоветовал пить 3–5 чашек кофе в день для защиты от рака

А ранее профессор Ардашев объяснил, в каком случае кофе безвреден для сердца. Также врач раскрыл причины, почему этот бодрящий напиток может быть опасен для мозга. Но не всё так плохо: любимый многими напиток может быть и полезен.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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