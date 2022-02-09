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Посол в США Антонов не исключил, что его могут выдворить из Вашингтона

Такой исход возможен, если Москва не выполнит ряд условий Белого дома по выдаче виз охранникам американского посла.

9 февраля, 18:17
<p>Посол РФ в США Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Посол РФ в США Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что власти страны до сих пор не отказались от угроз выдворить его в рамках торга за визы для сотрудников своих дипмиссий.

"Я подтверждаю эту американскую позицию. Действительно, ситуация как была, когда я впервые об этом сказал, так осталась на сегодняшний день", — сказал он в ответ на вопрос журналистов о том, по-прежнему ли Госдепартамент исходит из того, что посол РФ будет вынужден уехать из США к апрелю, если Москва не выполнит ряд условий Белого дома по выдаче виз охранникам американского посла в России.

Антонов утвердительно ответил на вопрос, могут ли его попросить уехать из страны. По его мнению, американцы не исключают возможность выбора такого пути развития, который предполагает понижение уровня дипломатического присутствия в Москве и в Вашингтоне.

Антонов заявил, что Посольство РФ в США будет работать до последнего дипломата

Антонов заявил, что Посольство РФ в США будет работать до последнего дипломата

Ранее Антонов заявлял, что Вашингтон угрожал российским дипломатам арестами, если они вовремя не покинут США. По словам посла, Соединённые Штаты заявили, что в таком случае отправят сотрудников дипмиссии в "соответствующее учреждение". Также он отметил, что ещё 28 дипломатов должны будут уехать из США к июлю.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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