Посол в США Антонов не исключил, что его могут выдворить из Вашингтона

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что власти страны до сих пор не отказались от угроз выдворить его в рамках торга за визы для сотрудников своих дипмиссий.

"Я подтверждаю эту американскую позицию. Действительно, ситуация как была, когда я впервые об этом сказал, так осталась на сегодняшний день", — сказал он в ответ на вопрос журналистов о том, по-прежнему ли Госдепартамент исходит из того, что посол РФ будет вынужден уехать из США к апрелю, если Москва не выполнит ряд условий Белого дома по выдаче виз охранникам американского посла в России.

Антонов утвердительно ответил на вопрос, могут ли его попросить уехать из страны. По его мнению, американцы не исключают возможность выбора такого пути развития, который предполагает понижение уровня дипломатического присутствия в Москве и в Вашингтоне.