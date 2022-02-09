Появились кадры с места жёсткой посадки самолёта в Татарстане
Воздушное судно приземлилось в снег, на помощь пилотам вылетели оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона и пожарный расчёт отдельного поста.
Фото на обложке © LIFE
В распоряжении Лайфа оказались кадры с места жёсткой посадки легкомоторного самолёта Cessna в Бугульминском районе Татарстана. Инцидент произошёл ранее сегодня во время тренировочного полёта.
Фото © LIFE
Судя по кадрам с места событий, воздушное судно приземлилось в снег. По предварительной информации, причиной ЧП мог стать отказ двигателя. В самолёте были два инструктора, они не пострадали. На их спасение были отправлены сотрудники аэропорта Бугульма, оперативная группа Бугульминского пожарно-спасательного гарнизона и пожарный расчёт отдельного поста.
Ранее Лайф сообщал, что из-за запаха гари в Омске сел самолёт, летевший из Москвы в Горно-Алтайск. Воздушное судно благополучно приземлилось и заняло место на стоянке. Его обследуют технические службы, а пассажирам придётся ждать другой борт.
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