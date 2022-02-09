Появились кадры с места жёсткой посадки самолёта в Татарстане

В распоряжении Лайфа оказались кадры с места жёсткой посадки легкомоторного самолёта Cessna в Бугульминском районе Татарстана. Инцидент произошёл ранее сегодня во время тренировочного полёта.

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Судя по кадрам с места событий, воздушное судно приземлилось в снег. По предварительной информации, причиной ЧП мог стать отказ двигателя. В самолёте были два инструктора, они не пострадали. На их спасение были отправлены сотрудники аэропорта Бугульма, оперативная группа Бугульминского пожарно-спасательного гарнизона и пожарный расчёт отдельного поста.