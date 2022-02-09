НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Появились кадры с места жёсткой посадки самолёта в Татарстане

Воздушное судно приземлилось в снег, на помощь пилотам вылетели оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона и пожарный расчёт отдельного поста.

9 февраля, 18:00
<p>Фото на обложке © LIFE </p>

Фото на обложке © LIFE

В распоряжении Лайфа оказались кадры с места жёсткой посадки легкомоторного самолёта Cessna в Бугульминском районе Татарстана. Инцидент произошёл ранее сегодня во время тренировочного полёта.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Судя по кадрам с места событий, воздушное судно приземлилось в снег. По предварительной информации, причиной ЧП мог стать отказ двигателя. В самолёте были два инструктора, они не пострадали. На их спасение были отправлены сотрудники аэропорта Бугульма, оперативная группа Бугульминского пожарно-спасательного гарнизона и пожарный расчёт отдельного поста.

Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Татарстане

Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Татарстане

Ранее Лайф сообщал, что из-за запаха гари в Омске сел самолёт, летевший из Москвы в Горно-Алтайск. Воздушное судно благополучно приземлилось и заняло место на стоянке. Его обследуют технические службы, а пассажирам придётся ждать другой борт.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1