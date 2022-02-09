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Грызлов: Украина наращивает военное присутствие в зоне конфликта

По словам российского полпреда, тактика украинской делегации на переговорах в Контактной группе способствует скорее не урегулированию, а заморозке ситуации в Донбассе.

9 февраля, 17:45

Обложка © Kremlin.ru

Вооружённые силы Украины (ВСУ) наращивают присутствие в зоне конфликта, а украинская делегация продолжает отказываться от прямого диалога с представителями ДНР и ЛНР. Об этом сообщил журналистам полпред России в Контактной группе Борис Грызлов по итогам очередных консультаций, состоявшихся в среду.

"Позиция украинской делегации так и не изменилась. Киев упорно продолжает отказываться от ведения в Контактной группе прямого диалога с представителями Донбасса и реагировать на их предложения. При этом Вооружённые силы Украины наращивают своё присутствие в зоне конфликта", — констатировал он.

Грызлов посетовал, что поведение украинской делегации на переговорах в Контактной группе способствует скорее не урегулированию, а заморозке конфликта.

"Сложившаяся ситуация, спровоцированная Киевом, фактически привела к тупику в переговорах рабочих групп Трёхсторонней контактной группы по политическим, гуманитарным, экономическим направлениям и вопросам безопасности", — отметил политик.

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Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. А вот Киев, похоже, вовсю готовится к наступлению. По данным Народной милиции ДНР, в Донбасс прибыли польские наёмники для проведения диверсий. Они будут пытаться спровоцировать республику на ответные действия, чтобы украинская сторона могла оправдать перед мировым сообществом своё наступление. Также в регион прибыли националисты Незалежной. Кроме того, сообщалось о зафиксированной украинской бронетехнике возле села Муратово у линии соприкосновения. Помимо разведывательно-дозорных машин там также находится и боевая единица БМП-2. Кроме того, мобильные группы продолжают блокировать сигналы беспилотников ОБСЕ, чтобы скрыть технику Киева.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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