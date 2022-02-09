"Всем не поздоровится": Гребёнкина назвала последствия возможного обнаружения допинга в пробах Валиевой

Ситуация очень сложная и опасная, если подтвердится, что у российской фигуристки Камилы Валиевой нашли в крови запрещённое вещество на Олимпийских играх в Пекине. Об этом Лайфу рассказала мастер спорта международного класса по фигурному катанию Анастасия Гребёнкина.

"Если это правда и действительно что-то нашли, то это просто огромная трагедия, всем не поздоровится. Могут лишить командного золота, и что будет дальше — неизвестно. Если действительно у Камилы что-то нашли, то она будет дисквалифицирована и не сможет принимать участие в соревнованиях", — пояснила она.