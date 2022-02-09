"Всем не поздоровится": Гребёнкина назвала последствия возможного обнаружения допинга в пробах Валиевой
При этом эксперт уверена, что в фигурном катании вообще невозможно с помощью него пробить себе дорогу на пьедестал: "Прыгать четверной — это техника и только она".
Камила Валиева. Фото © Getty Images / Jean Catuffe
Ситуация очень сложная и опасная, если подтвердится, что у российской фигуристки Камилы Валиевой нашли в крови запрещённое вещество на Олимпийских играх в Пекине. Об этом Лайфу рассказала мастер спорта международного класса по фигурному катанию Анастасия Гребёнкина.
"Если это правда и действительно что-то нашли, то это просто огромная трагедия, всем не поздоровится. Могут лишить командного золота, и что будет дальше — неизвестно. Если действительно у Камилы что-то нашли, то она будет дисквалифицирована и не сможет принимать участие в соревнованиях", — пояснила она.
Если же окажется, что информация фейковая, то это позор для тех, кто делает такие выпады в адрес нашей сборной, уточнила Гребёнкина. Она добавила, что фигурное катание — это не тот вид спорта, где даже теоретически можно допустить применение допинга. "Прыгать четверной — это техника и только она. Здесь никакого допинга ещё не изобрели", — заключила она.
Ранее Inside the Games писал, что российская фигуристка Камила Валиева сдала сомнительный допинг-тест во время Олимпийских игр в Пекине. Что именно за вещество было обнаружено в крови спортсменки, не уточняется, однако именно из-за этого победившая в командном турнире сборная России по-прежнему не может получить золотые медали. Напомним, Камила Валиева в произвольной программе по фигурному катанию стала лидером с большим отрывом — 178,92 балла против 148,66 у японки, которая заработала серебро.
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