Водитель кроссовера несколько раз переехал пенсионерку в Татарстане
Бабуля чудом оказалась жива, правда, в результате аварии она получила ушибы тазобедренного сустава и колена.
Кадр из видео © SHOT
Автомобиль дважды наезжает на бабулю в Зеленодольске. Видео © SHOT
В Татарстане в городе Зеленодольске сегодня днём водитель иномарки дважды переехал пенсионерку, решив, что его автомобиль просто забуксовал. Страшные кадры опубликовал SHOT.
На кадрах видно, как автомобиль сначала просто наезжает на женщину, затем после того, как старушка пытается подняться, машина снова переезжает бабулю. Наехав на пенсионерку, водитель несколько раз давил на газ, полагая, что забуксовала машина. После того как шофёр понял, что натворил, вышел из автомобиля к пострадавшей 77-летней женщине и попытался помочь ей встать. Врачи Центральной районной больницы диагностировали у бабули ушиб тазобедренного сустава и колена.
Ранее Лайф сообщал, как в Новосибирске девушка на внедорожнике наехала на двухлетнего малыша на санках. По словам очевидцев, добраться до больницы маме с ребёнком помогла сама виновница ДТП.
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