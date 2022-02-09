Водитель кроссовера несколько раз переехал пенсионерку в Татарстане

На кадрах видно, как автомобиль сначала просто наезжает на женщину, затем после того, как старушка пытается подняться, машина снова переезжает бабулю. Наехав на пенсионерку, водитель несколько раз давил на газ, полагая, что забуксовала машина. После того как шофёр понял, что натворил, вышел из автомобиля к пострадавшей 77-летней женщине и попытался помочь ей встать. Врачи Центральной районной больницы диагностировали у бабули ушиб тазобедренного сустава и колена.