Глава делегации в ОБСЕ заявил о праве России самой решать, что является угрозой

Россия сама решит, что считать для себя угрозой, а США и НАТО не должны навязывать свои представления. Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"В последние недели РФ на деле продемонстрировала готовность к решению ключевых проблем европейской безопасности. Наша страна не допустит, чтобы США и НАТО решали за нас, что является угрозой для России, а что нет", — пояснил он, выступая перед участниками заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) ОБСЕ.