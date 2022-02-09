Глава делегации в ОБСЕ заявил о праве России самой решать, что является угрозой
Он также отметил, что Москва продемонстрировала на деле свою готовность к решению вопросов безопасности в Европе.
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Россия сама решит, что считать для себя угрозой, а США и НАТО не должны навязывать свои представления. Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"В последние недели РФ на деле продемонстрировала готовность к решению ключевых проблем европейской безопасности. Наша страна не допустит, чтобы США и НАТО решали за нас, что является угрозой для России, а что нет", — пояснил он, выступая перед участниками заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) ОБСЕ.
Ранее Лайф рассказывал, что Китай поддержал предложения России по гарантиям безопасности в Европе. Пекин и Москва выступают против дальнейшего расширения НАТО и призывают альянс отказаться от идеологизированных подходов времён холодной войны. В ходе недавней встречи с французским лидером Эмманюэлем Макроном президент России Владимир Путин сообщил, что основные озабочённости России по теме международной безопасности были проигнорированы странами НАТО.
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