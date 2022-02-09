В Польше назвали истинную цель американской ПРО в Восточной Европе

Аналитик Defence.24 Яцек Раубо заявил о том, что помимо защиты от ракетного удара американские базы системы ПРО в Польше и Румынии необходимы и для разведки.

Комментируя предложение Штатов допустить российскую инспекцию на американские базы в румынском Девеселу и польском Редзиково, где расположены системы ПРО, Раубо сказал, что разворачивание оружия на Востоке НАТО — "худший сценарий" для Москвы.

"Компоненты системы ПРО имеют важное значение в контексте разведывательного потенциала США в Европе", — заявил аналитик в интервью Polska Times.

Эксперт объяснил, что важна не только возможность перехвата ракет противника, но и системы слежения и анализа данных.