В Польше назвали истинную цель американской ПРО в Восточной Европе
Польский аналитик Яцек Раубо назвал разведку главной задачей американской ПРО в Европе.
Фото © Flickr / U.S. Missile Defense Agency
Аналитик Defence.24 Яцек Раубо заявил о том, что помимо защиты от ракетного удара американские базы системы ПРО в Польше и Румынии необходимы и для разведки.
Комментируя предложение Штатов допустить российскую инспекцию на американские базы в румынском Девеселу и польском Редзиково, где расположены системы ПРО, Раубо сказал, что разворачивание оружия на Востоке НАТО — "худший сценарий" для Москвы.
"Компоненты системы ПРО имеют важное значение в контексте разведывательного потенциала США в Европе", — заявил аналитик в интервью Polska Times.
Эксперт объяснил, что важна не только возможность перехвата ракет противника, но и системы слежения и анализа данных.
Ранее постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер заявил о готовности Вашингтона обсуждать в ходе диалога по безопасности с Россией вопросы, относящиеся к размещению ракетных вооружений в Европе, транспарентности военной деятельности и мерам укрепления доверия. Американский дипломат отметил, что у Вашингтона есть большое число идей, касающихся контроля над обычными вооружениями в целом, которые Штаты "счастливы" обсудить с Россией.
Комментариев: 0