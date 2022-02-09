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В Польше назвали истинную цель американской ПРО в Восточной Европе

Польский аналитик Яцек Раубо назвал разведку главной задачей американской ПРО в Европе.

9 февраля, 16:45

Фото © Flickr / U.S. Missile Defense Agency

Аналитик Defence.24 Яцек Раубо заявил о том, что помимо защиты от ракетного удара американские базы системы ПРО в Польше и Румынии необходимы и для разведки.

Комментируя предложение Штатов допустить российскую инспекцию на американские базы в румынском Девеселу и польском Редзиково, где расположены системы ПРО, Раубо сказал, что разворачивание оружия на Востоке НАТО — "худший сценарий" для Москвы.

"Компоненты системы ПРО имеют важное значение в контексте разведывательного потенциала США в Европе", — заявил аналитик в интервью Polska Times.

Эксперт объяснил, что важна не только возможность перехвата ракет противника, но и системы слежения и анализа данных.

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Ранее постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер заявил о готовности Вашингтона обсуждать в ходе диалога по безопасности с Россией вопросы, относящиеся к размещению ракетных вооружений в Европе, транспарентности военной деятельности и мерам укрепления доверия. Американский дипломат отметил, что у Вашингтона есть большое число идей, касающихся контроля над обычными вооружениями в целом, которые Штаты "счастливы" обсудить с Россией.

Авторы
Оксана Попова
Оксана Попова

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