"Магнит" снизил цены на продукты в Калужской области

Торговая сеть "Магнит" снизила цены на социально значимые продукты в Калужской области после предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС), говорится в сообщении ведомства.

"Снижены розничные цены на ряд социально значимых продуктов питания в семи муниципальных районах области, где торговая сеть может занимать доминирующее положение. В настоящее время стоимость этих продуктов не превышает установленную в магазинах сети г. Калуги, где ретейлер конкурирует с остальными участниками рынка", — говорится в сообщении.

По результатам прошлогоднего мониторинга цен торговым сетям было выдано 11 предупреждений, на данный момент все нарушения устранены. В результате впервые снижены цены на ряд товаров в Калужской, Московской, Курской, Липецкой, Саратовской, Челябинской и Новосибирской областях, в Ставропольском крае, а также в республиках Калмыкия и Хакасия.