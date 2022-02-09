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"Магнит" снизил цены на продукты в Калужской области

В прошлом году в некоторых регионах по итогам мониторинга торговым сетям было выдано 11 предупреждений. На данный момент все они исполнены.

9 февраля, 17:02

Фото на обложке © Pexels

Торговая сеть "Магнит" снизила цены на социально значимые продукты в Калужской области после предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС), говорится в сообщении ведомства.

"Снижены розничные цены на ряд социально значимых продуктов питания в семи муниципальных районах области, где торговая сеть может занимать доминирующее положение. В настоящее время стоимость этих продуктов не превышает установленную в магазинах сети г. Калуги, где ретейлер конкурирует с остальными участниками рынка", — говорится в сообщении.

По результатам прошлогоднего мониторинга цен торговым сетям было выдано 11 предупреждений, на данный момент все нарушения устранены. В результате впервые снижены цены на ряд товаров в Калужской, Московской, Курской, Липецкой, Саратовской, Челябинской и Новосибирской областях, в Ставропольском крае, а также в республиках Калмыкия и Хакасия.

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Ранее Лайф сообщал о том, что за год в несетевой рознице РФ цены на продукты в январе выросли в годовом выражении на 10%, больше всего за год подорожали гречка (24%), пельмени (21%) и сосиски (22%).

Авторы
Оксана Попова
Оксана Попова

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