На Украину прибыл самолёт с 80 тоннами боеприпасов из США
Вашингтон в общей сложности планирует поставить Киеву военную помощь 45 авиарейсами.
Фото © Facebook / Резніков Олексій
Украинский министр обороны Алексей Резников заявил о прибытии на Украину девятого самолёта США с 80 тоннами боеприпасов. Они доставлены Киеву в рамках военно-технической помощи.
"Девятая птица из США и второй грузовой самолёт военной помощи для Вооружённых сил Украины от наших партнёров, которую сегодня получил международный аэропорт Борисполь", — написал он в своём твиттере.
Украинский министр добавил, что до этого на Украину прибыл груз с военно-технической помощью от Великобритании. В этот же день украинский премьер Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства рассказал о том, что страны-партнёры оказали Украине военную помощь на общую сумму $1,5 млрд.
Ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев назвал причины отказа Берлина от поставок оружия на Украину. Как уточнил дипломат, немецкие власти могут ссылаться на некоторые внутренние положения, согласно которым не следует поставлять вооружение в места конфликтов.
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