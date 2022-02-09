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На Украину прибыл самолёт с 80 тоннами боеприпасов из США

Вашингтон в общей сложности планирует поставить Киеву военную помощь 45 авиарейсами.

9 февраля, 16:48
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/reznikovoleksii?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Резніков Олексій</a></p>

Фото © Facebook / Резніков Олексій

Украинский министр обороны Алексей Резников заявил о прибытии на Украину девятого самолёта США с 80 тоннами боеприпасов. Они доставлены Киеву в рамках военно-технической помощи.

"Девятая птица из США и второй грузовой самолёт военной помощи для Вооружённых сил Украины от наших партнёров, которую сегодня получил международный аэропорт Борисполь", — написал он в своём твиттере.

Украинский министр добавил, что до этого на Украину прибыл груз с военно-технической помощью от Великобритании. В этот же день украинский премьер Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства рассказал о том, что страны-партнёры оказали Украине военную помощь на общую сумму $1,5 млрд.

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Ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев назвал причины отказа Берлина от поставок оружия на Украину. Как уточнил дипломат, немецкие власти могут ссылаться на некоторые внутренние положения, согласно которым не следует поставлять вооружение в места конфликтов.

Авторы
Оксана Попова
Оксана Попова

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