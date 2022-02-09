На Украину прибыл самолёт с 80 тоннами боеприпасов из США

Украинский министр обороны Алексей Резников заявил о прибытии на Украину девятого самолёта США с 80 тоннами боеприпасов. Они доставлены Киеву в рамках военно-технической помощи.

"Девятая птица из США и второй грузовой самолёт военной помощи для Вооружённых сил Украины от наших партнёров, которую сегодня получил международный аэропорт Борисполь", — написал он в своём твиттере.

Украинский министр добавил, что до этого на Украину прибыл груз с военно-технической помощью от Великобритании. В этот же день украинский премьер Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства рассказал о том, что страны-партнёры оказали Украине военную помощь на общую сумму $1,5 млрд.