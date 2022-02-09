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Мишура и шампанское: Британские СМИ показали фото Бориса Джонсона со скандальной вечеринки в локдаун

На кадрах изображены три сотрудника правительства и сам Джонсон. У одного из присутствующих на шее ёлочная мишура, а на столе стоит открытая бутылка шампанского.

9 февраля, 16:57
<p>Обложка © Getty Images / Victoria Jones / PA Images</p>

Обложка © Getty Images / Victoria Jones / PA Images

В СМИ появились кадры премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с вечеринки в правительственной резиденции во время локдауна в декабре 2020 года. Фотографию опубликовала газета Mirror.

По данным издания, снимок сделан 15 декабря 2020 года. На кадрах изображены три сотрудника правительства и сам Джонсон. У одного из присутствующих на шее ёлочная мишура, а на столе стоит открытая бутылка шампанского.

Как утверждает газета, это была рождественская викторина на Даунинг-стрит. В тот период в Лондоне действовали антиковидные ограничения — запрещались мероприятия с участием двух и более человек из разных семей. Это одна из вечеринок, расследование которых сейчас проводит полиция.

Появилось фото со скандальной вечеринки Бориса Джонсона в разгар локдауна

Появилось фото со скандальной вечеринки Бориса Джонсона в разгар локдауна

Ранее Лайф писал о том, что рейтинг Джонсона обрушился после новости о скандальной вечеринке в разгар пандемии. Согласно опросу, лишь 24% британцев относятся к премьеру положительно, когда 66% — отрицательно. При этом недовольство политиком усиливается в том числе среди сторонников правящей партии.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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