Мишура и шампанское: Британские СМИ показали фото Бориса Джонсона со скандальной вечеринки в локдаун

В СМИ появились кадры премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с вечеринки в правительственной резиденции во время локдауна в декабре 2020 года. Фотографию опубликовала газета Mirror.

По данным издания, снимок сделан 15 декабря 2020 года. На кадрах изображены три сотрудника правительства и сам Джонсон. У одного из присутствующих на шее ёлочная мишура, а на столе стоит открытая бутылка шампанского.

Как утверждает газета, это была рождественская викторина на Даунинг-стрит. В тот период в Лондоне действовали антиковидные ограничения — запрещались мероприятия с участием двух и более человек из разных семей. Это одна из вечеринок, расследование которых сейчас проводит полиция.