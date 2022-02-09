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Росстат сообщил о максимальном с 2013 года росте реальных доходов граждан РФ

При этом среднемесячный доход сотрудников различных организаций и компаний в ноябре составил 55 639 рублей.

9 февраля, 17:11
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Реальные зарплаты граждан России выросли на 3,4% в ноябре 2021 года по сравнению с ноябрём 2020 года, однако сравнительно с октябрём прошлого года увеличились лишь на 0,7%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Всего же за январь-ноябрь 2021 года реальные зарплаты россиян выросли на 2,8% в годовом выражении. За год рост составил 3,1%, что превышает максимум с 2013 года, когда доходы россиян увеличились на 4%. Среднемесячная выплата сотрудникам различных организаций и компаний в ноябре составила 55 639 рублей (+12,1% в годовом выражении). При этом в период за январь-ноябрь номинальные зарплаты выросли на 9,5% в годовом выражении.

Более половины россиян заработали свои первые деньги до 18 лет

Более половины россиян заработали свои первые деньги до 18 лет

А ранее Лайф рассказывал, что, согласно опросу, более 60% россиян столкнулись с "зарплатным рабством". При этом больше половины вполне довольны своим зарплатным банком, а 80% вообще не хотели бы его менять.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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