Росстат сообщил о максимальном с 2013 года росте реальных доходов граждан РФ

Реальные зарплаты граждан России выросли на 3,4% в ноябре 2021 года по сравнению с ноябрём 2020 года, однако сравнительно с октябрём прошлого года увеличились лишь на 0,7%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Всего же за январь-ноябрь 2021 года реальные зарплаты россиян выросли на 2,8% в годовом выражении. За год рост составил 3,1%, что превышает максимум с 2013 года, когда доходы россиян увеличились на 4%. Среднемесячная выплата сотрудникам различных организаций и компаний в ноябре составила 55 639 рублей (+12,1% в годовом выражении). При этом в период за январь-ноябрь номинальные зарплаты выросли на 9,5% в годовом выражении.