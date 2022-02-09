"Спорт-Экспресс" удалил новость о дисквалификации Валиевой и лишении сборной РФ медалей ОИ
Публикацию всё ещё можно почитать в кеше поисковых систем, но при попытке перейти по ссылке к исходнику на сайт отображается сообщение об ошибке.
Камила Валиева. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Российскую фигуристку Камилу Валиеву из-за положительного допинг-теста могут отстранить от личных соревнований в одиночном турнире на Олимпийским играх – 2022, а всю сборную РФ — лишить медалей, завоёванных в командном турнире, сообщил "Спорт-Экспресс" и удалил новость.
"Сборную ОКР практически гарантированно лишат золотых медалей командного турнира. В настоящий момент на МОК оказывается по этому поводу серьёзное давление, частью которого является публикация конфиденциальной информации на британском портале Inside the Games", — говорилось в публикации.
Журналисты отмечали, что окончательное решение о наказании или же об оправдании фигуристки может быть принято после окончания Игр в Пекине. Публикацию вскоре удалили, но её всё ещё можно почитать в кеше поисковых систем. При этом при попытке перейти по ссылке к исходнику на сайт отображается сообщение об ошибке.
Напомним, Inside the Games писал, что Валиева сдала сомнительный допинг-тест во время Олимпийских игр в Пекине. По мнению заслуженного тренера России Татьяны Тарасовой, сообщения об этом появились специально, чтобы она сильнее начала нервничать и снялась с соревнований одиночниц. Как уточняется, в крови 15-летней фигуристки был обнаружен препарат, предназначенный для лечения проблем с сердцем. При этом Министерство спорта сочло преждевременными комментарии относительно сообщений СМИ о её сомнительном допинг-тесте. Ведомство призвало дождаться появления официальной информации и напомнило о позиции РФ, которая выступает против любых нарушений.
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