"Спорт-Экспресс" удалил новость о дисквалификации Валиевой и лишении сборной РФ медалей ОИ

Российскую фигуристку Камилу Валиеву из-за положительного допинг-теста могут отстранить от личных соревнований в одиночном турнире на Олимпийским играх – 2022, а всю сборную РФ — лишить медалей, завоёванных в командном турнире, сообщил "Спорт-Экспресс" и удалил новость.

"Сборную ОКР практически гарантированно лишат золотых медалей командного турнира. В настоящий момент на МОК оказывается по этому поводу серьёзное давление, частью которого является публикация конфиденциальной информации на британском портале Inside the Games", — говорилось в публикации.

Журналисты отмечали, что окончательное решение о наказании или же об оправдании фигуристки может быть принято после окончания Игр в Пекине. Публикацию вскоре удалили, но её всё ещё можно почитать в кеше поисковых систем. При этом при попытке перейти по ссылке к исходнику на сайт отображается сообщение об ошибке.