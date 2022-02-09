СЭ: В крови Валиевой обнаружили препарат для сердца

В крови 15-летней фигуристки Камилы Валиевой был обнаружен препарат, который предназначен для лечения проблем с сердцем. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

По данным издания, препарат никак не мог повлиять на результаты спортсменки. Также источник отмечает, что Валиева не будет допущена до старта одиночниц.