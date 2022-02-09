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СЭ: В крови Валиевой обнаружили препарат для сердца

Ранее СМИ сообщили, что допинг-проба россиянки показала сомнительный результат.

9 февраля, 16:12

Камила Валиева. Фото © ТАСС / AP / David J. Phillip

В крови 15-летней фигуристки Камилы Валиевой был обнаружен препарат, который предназначен для лечения проблем с сердцем. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

По данным издания, препарат никак не мог повлиять на результаты спортсменки. Также источник отмечает, что Валиева не будет допущена до старта одиночниц.

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Ранее портал Inside the Games сообщил, что церемония награждения российских фигуристов, которые стали победителями командного турнира Олимпиады в Пекине, была перенесена на сутки из-за положительного допинг-теста у одного из российских спортсменов. Позднее издание сообщило, что причиной этому стала сомнительная проба 15-летней Камилы Валиевой.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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