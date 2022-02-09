Samsung представила новое семейство смартфонов Galaxy S22 и озвучила цены на них

В среду вечером компания Samsung представила новое семейство смартфонов. Речь идёт о трёх моделях — базовая Galaxy S22, более продвинутая Galaxy S22+ и флагманская Galaxy S22 Ultra. Дизайн первых двух моделей остался прежним, но гаджеты стали компактнее, а их масса немного уменьшилась. Проведена и работа над ошибками. Так, в базовом S22 производитель отказался от пластиковой задней крышки, которая вызвала критику у пользователей в прошлом году. Теперь на обороте трубки такое же закалённое стекло (Gorilla Glass Victus+), как и на передней панели.

Во флагманской Ultra отказались от выступающего камерного модуля, уровняв датчики изображения с корпусом. Из новых плюшек — влагозащита IP68 и паз под активный стилус S Pen — "привет" из забытой линейки Note.

Цветовая гамма новинок расширилась. S22 и S22+ выйдут на рынок в чёрном, белом и зелёном цветах, а ещё в оттенке "розовое золото". Для S22 Ultra будут доступны чёрный, белый, зелёный и фиолетовый цвета. Базовый вариант Galaxy S22 будет стоить 79,9 тыс. руб., Galaxy S22+ — от 94,9 тыс. руб., а Galaxy S22 Ultra обойдётся минимум в 114,9 тыс. руб. Продажи новинок в России стартуют с 11 марта.