Samsung представила новое семейство смартфонов Galaxy S22 и озвучила цены на них
Продажи новинок в России стартуют 11 марта. Самый базовый вариант Galaxy S22 обойдётся в 79 900 рублей.
Кампейн новых смартфонов Samsung с участниками южнокорейской группы BTS. Фото © Instagram.com/samsungmobile
В среду вечером компания Samsung представила новое семейство смартфонов. Речь идёт о трёх моделях — базовая Galaxy S22, более продвинутая Galaxy S22+ и флагманская Galaxy S22 Ultra. Дизайн первых двух моделей остался прежним, но гаджеты стали компактнее, а их масса немного уменьшилась. Проведена и работа над ошибками. Так, в базовом S22 производитель отказался от пластиковой задней крышки, которая вызвала критику у пользователей в прошлом году. Теперь на обороте трубки такое же закалённое стекло (Gorilla Glass Victus+), как и на передней панели.
Во флагманской Ultra отказались от выступающего камерного модуля, уровняв датчики изображения с корпусом. Из новых плюшек — влагозащита IP68 и паз под активный стилус S Pen — "привет" из забытой линейки Note.
Цветовая гамма новинок расширилась. S22 и S22+ выйдут на рынок в чёрном, белом и зелёном цветах, а ещё в оттенке "розовое золото". Для S22 Ultra будут доступны чёрный, белый, зелёный и фиолетовый цвета. Базовый вариант Galaxy S22 будет стоить 79,9 тыс. руб., Galaxy S22+ — от 94,9 тыс. руб., а Galaxy S22 Ultra обойдётся минимум в 114,9 тыс. руб. Продажи новинок в России стартуют с 11 марта.
Ранее Лайф писал, что производители смартфонов могут потерять 760 млрд рублей из-за санкций против России. Из-за ограничений Google через Android и Apple через iOS будут блокировать новые устройства и обновления на уже используемых. Из-за этого вырастет серый рынок и ценник на смартфоны на 20–30%.
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