Первая колонна с техникой и военными США в ближайшие часы прибудет в Румынию

Первая колонна с американской военной техникой США в сопровождении отряда объединённых сил пехотного батальона в составе 2-го кавалерийского полка Сухопутных войск США прибудет в Румынию уже в среду вечером. Об этом сообщает Минобороны балканской страны. Группировка численностью до 980 американских солдат, получившая название Task Force (TF) Cougar, присоединится к американским войскам, уже присутствующим в Румынии, попав в страну около 23:00 мск через контрольно-пропускной пункт Нэдлак (уезд Арад).

Напомним, что президент США Джо Байден одобрил развёртывание дополнительных американских войск в Восточной Европе ещё 2 февраля. Также Вашингтон перевёл 8,5 тысячи военнослужащих в состояние повышенной готовности на случай, если будут вызваны силы реагирования альянса и американские солдаты потребуются быстро. Некоторые из них уже размещены в Европе, в то время как те, которые прибудут из США, также находятся в состоянии повышенной боеготовности.