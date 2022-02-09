Первая колонна с техникой и военными США в ближайшие часы прибудет в Румынию
Группировка, получившая название Task Force (TF) Cougar, накануне выдвинулась из Германии, чтобы усилить американские войска в Восточной Европе.
Военная техника армии США. Фото © Getty Images / Armin Weigel/dpa
Первая колонна с американской военной техникой США в сопровождении отряда объединённых сил пехотного батальона в составе 2-го кавалерийского полка Сухопутных войск США прибудет в Румынию уже в среду вечером. Об этом сообщает Минобороны балканской страны. Группировка численностью до 980 американских солдат, получившая название Task Force (TF) Cougar, присоединится к американским войскам, уже присутствующим в Румынии, попав в страну около 23:00 мск через контрольно-пропускной пункт Нэдлак (уезд Арад).
В дальнейшем сопровождаемая военной полицией колонна проследует по маршруту Арад – Дева – Сибиу – Рымнику-Вылча – Питешть – Бухарест – Михаил Когэлничану, информирует Минобороны, добавляя, что на этой трассе возможны ограничения движения автотранспорта.
Напомним, что президент США Джо Байден одобрил развёртывание дополнительных американских войск в Восточной Европе ещё 2 февраля. Также Вашингтон перевёл 8,5 тысячи военнослужащих в состояние повышенной готовности на случай, если будут вызваны силы реагирования альянса и американские солдаты потребуются быстро. Некоторые из них уже размещены в Европе, в то время как те, которые прибудут из США, также находятся в состоянии повышенной боеготовности.
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