Кулеба заявил, что Киев сформировал пакет мер по "сдерживанию" России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Киев справился с задачей формирования комплексного пакета мер по сдерживанию России от "вторжения" в страну, что усиливает переговорные позиции украинской стороны.

Министр заявил, что в ноябре 2021 года он попросил европейских партнёров о новом пакете мер сдерживания РФ из трёх элементов: активной жёсткой дипломатии, санкций против Москвы и поддержки Вооружённых сил Украины. Однако тогда инициатива не вызвала энтузиазма среди представителей зарубежных стран.

"Если касательно активной дипломатии ещё более-менее, то оружие и санкции не были восприняты феерически с аплодисментами. Но посмотрите, какой путь мы прошли за три месяца: самолёты каждый день прибывают и привозят на Украину оружие и военное оборудование, которые делают наши вооружённые силы сильнее. Сам пакет санкций сформирован, он лежит на столе", — сказал Кулеба во время брифинга.

По его словам, Москва знает, что это не разговоры, а "конкретные вещи, которые ударят по её экономике, финансовому сектору, по личным интересам российских богатых людей". Кроме того, как добавил министр, в последний месяц Киев стал центром международной дипломатии, а союзники демонстрируют свою поддержку. Он отметил, что "дипломатия свою работу сделала и цена новой волны агрессии для РФ стала ещё выше".

Также глава МИД Украины полагает, что меры по сдерживанию РФ усиливают переговорные позиции Киева. По его словам, украинские власти настаивают на том, что нынешний кризис должен быть развязан дипломатическим путём. Он напомнил, что завтра в Берлине состоится очередное заседание советников "нормандского формата". И "российский представитель приедет туда в более слабой позиции, а, соответственно, украинский представитель — руководитель Офиса президента Андрей Ермак, в позиции более сильной как раз благодаря тому, что дипломатия сделала всю работу", резюмировал Кулеба.

Ранее глава МИД Украины заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон не привёз в Киев конкретных предложений и ничего не навязывал лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому.