Кулеба: Макрон не привёз в Киев конкретных предложений и ничего не навязывал Зеленскому

Глава Франции Эмманюэль Макрон приезжал накануне в Киев не с конкретными предложениями, а с идеями. Он ничего не навязывал украинской стороне на переговорах со своим коллегой Владимиром Зеленским, сообщил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Макрон приехал с мыслями, а не с предложениями. Мы пребываем в той фазе, когда стороны, общаясь друг с другом, пытаются максимально понять границы допустимых компромиссов и шагов, чтобы вывести ситуацию из тупика", — пояснил Кулеба, говоря о встрече, посвящённой урегулированию ситуации в Донбассе.

Министр иностранных дел Незалежной подчеркнул, что на встрече Макрона с Зеленским было "обсуждение идей". По словам Кулебы, Украине "никто ничего не навязывал" и такого развития событий не будет.