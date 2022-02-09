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Кулеба: Макрон не привёз в Киев конкретных предложений и ничего не навязывал Зеленскому

Стороны ещё на той стадии отношений, когда, общаясь друг с другом, пытаются нащупать границы допустимых компромиссов и шагов, отметил министр.

9 февраля, 16:26
<p>Глава Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Zuma / ТАСС</p>

Глава Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Zuma / ТАСС

Глава Франции Эмманюэль Макрон приезжал накануне в Киев не с конкретными предложениями, а с идеями. Он ничего не навязывал украинской стороне на переговорах со своим коллегой Владимиром Зеленским, сообщил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Макрон приехал с мыслями, а не с предложениями. Мы пребываем в той фазе, когда стороны, общаясь друг с другом, пытаются максимально понять границы допустимых компромиссов и шагов, чтобы вывести ситуацию из тупика", — пояснил Кулеба, говоря о встрече, посвящённой урегулированию ситуации в Донбассе.

Министр иностранных дел Незалежной подчеркнул, что на встрече Макрона с Зеленским было "обсуждение идей". По словам Кулебы, Украине "никто ничего не навязывал" и такого развития событий не будет.

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Ранее Лайф писал, что Зеленский рассказал об обсуждении "нормандского формата" с "другом" Украины Макроном. По словам лидера Незалежной, "пока существует благоприятный климат для диалога, нужно наполнять время встречами и переговорами". "Нормандский формат" он назвал одним из шагов ради мира.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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