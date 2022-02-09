В Нальчике экс-сотрудник ФСИН приставал к школьницам и заставлял пробовать наркотики
Он использовал своё служебное удостоверение, которое не сдал при увольнении, чтобы "обыскать" девушку и её подругу.
Фото на обложке © ТАСС / Кирилл Кухмарь
В Нальчике экс-сотрудник ФСИН подозревается в домогательствах к школьницам и вымогании у них денег. Как пишет SHOT, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, 32-летний Руслан А. подошёл на улице к двум девочкам 16 лет, представился полицейским и показал удостоверение сотрудника ФСИН. Он начал обыскивать школьниц под предлогом подозрений о наличии у них наркотических средств. По словам девочек, Руслан А. позволял себе при досмотре слишком много. Затем он взял у них номера телефонов и ушёл.
На следующий день лжеполицейский позвонил одной из них и настоял на встрече. Он увёз десятиклассницу за город и потребовал от неё 50 тысяч рублей. Девочка также рассказала, что он приставал к ней и предложил наркотическое вещество, которое употребил сам. Школьница отказалась. Он отвёз её обратно и уехал. Девочка обратилась в полицию. Мужчину задержали уже через пару часов.
Как сообщается, Руслан работал в системе ФСИН с 2018 года, но около месяца назад уволился, оставив себе служебное удостоверение.
Ранее Лайф писал, что в Екатеринбурге задержали двух мужчин, у которых обнаружили наркотические вещества. Одеты они были в форму майора и капитана полиции. Видимо, тем самым надеясь остаться незамеченными. Однако правоохранители быстро вычислили лжеполицейских.
Лента новостей
Доктор Мясников — о новом симптоме "омикрона": Нравится, не нравится — терпи, моя красавица
сегодня в 16:05
Конгрессмены потребовали от Байдена пройти тест на умственные способности
сегодня в 15:59
Сама напоролась на нож: Муж "мисс Кузбасс – 2010" Ксении Сапожковой выдвинул новую абсурдную версию убийства
сегодня в 15:53
Комментариев: 0