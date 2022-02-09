В Нальчике экс-сотрудник ФСИН приставал к школьницам и заставлял пробовать наркотики

В Нальчике экс-сотрудник ФСИН подозревается в домогательствах к школьницам и вымогании у них денег. Как пишет SHOT, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, 32-летний Руслан А. подошёл на улице к двум девочкам 16 лет, представился полицейским и показал удостоверение сотрудника ФСИН. Он начал обыскивать школьниц под предлогом подозрений о наличии у них наркотических средств. По словам девочек, Руслан А. позволял себе при досмотре слишком много. Затем он взял у них номера телефонов и ушёл.

На следующий день лжеполицейский позвонил одной из них и настоял на встрече. Он увёз десятиклассницу за город и потребовал от неё 50 тысяч рублей. Девочка также рассказала, что он приставал к ней и предложил наркотическое вещество, которое употребил сам. Школьница отказалась. Он отвёз её обратно и уехал. Девочка обратилась в полицию. Мужчину задержали уже через пару часов.

Как сообщается, Руслан работал в системе ФСИН с 2018 года, но около месяца назад уволился, оставив себе служебное удостоверение.