Жёсткое видео: В США полицейские застрелили 22-летнего афроамериканца в собственной постели

Кадры полицейской операции, в ходе которой погиб темнокожий © Twitter / Ben Crump

В Миннеаполисе стражи порядка застрелили 22-летнего афроамериканца, ворвавшись к нему ночью в квартиру. Департамент полиции Миннесоты опубликовал жуткие кадры с нагрудной камеры правоохранителя, которые развеяли их версию событий.

Инцидент произошёл 2 января. У правоохранителей был ордер на обыск без предупреждения, поэтому в дом они проникли на законных основаниях. Однако полицейские утверждали, что "громко заявили о себе, прежде чем войти в квартиру", но на кадрах с их камер видно, что офицеры объявляют о своём присутствии уже в помещении. Операция проходила около семи утра, когда 22-летний Амир Локк ещё спал. В результате парень начал вставать, укутанный одеялом. Офицер Марк Хэннеман заметил у него пистолет и тут же выпустил несколько пуль. Афроамериканец скончался.

Полицейские действовали в рамках расследования убийства, однако сам Локк к нему отношения не имел. При этом у него было разрешение на скрытое ношение оружие. Родители убитого на пресс-конференции рассказали о своём сыне. По словам матери, они говорили с Амиром о том, как вести себя в присутствии полиции.

Офицера, который открыл огонь, отстранили от службы на время расследования. Также отмечается, что теперь силовики опасаются новой волны протестов в связи со смертью афроамериканца. В соцсетях тем временем уже начались призывы к беспорядкам. Чтобы разрешить ситуацию, мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей ввёл мораторий на выдачу ордеров на обыски без предупреждения. Он вступает в силу немедленно.