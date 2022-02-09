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Сенатор Долан рассказал о крупной победе Путина над Байденом в сфере энергетики

Курс, которого придерживается американский лидер, за последний год нанёс ущерб американским рабочим и предприятиям, что поспособствовало укреплению позиции Москвы.

9 февраля, 19:09
<p>Владимир Путин и Джо Байден. Фото © ТАСС / AP Photo / Patrick Semansky</p>

Владимир Путин и Джо Байден. Фото © ТАСС / AP Photo / Patrick Semansky

Президент России Владимир Путин одержал крупную победу над своим американским коллегой Джо Байденом в сфере энергетики, пишет политик, член Сената Огайо Мэтт Долан в колонке для Columbus Dispatch.

Он отметил, что Байден уничтожает газовую и нефтяную отрасли Америки в погоне за сокращением выбросов в атмосферу. Так, он запретил реализацию нефтепровода Keystone XL и не препятствовал остановке магистрали Line 5, подчеркнул обозреватель. При этом эти и многие другие меры, наоборот, должны были улучшить ситуацию с экологией, однако с момента вступления главы Белого дома в должность загрязняющих веществ в атмосфере стало только больше — количество увеличилось на 5%.

"Кто получил выгоду от этих шагов? Очевидный победитель — президент России Владимир Путин, который быстро восполнил возросший спрос на топливо на мировых рынках", считает Долан.

Также политик отметил, что курс по энергетике, которого придерживается США, за последний год нанёс ущерб американским рабочим, потребителям и предприятиям, ограничив при этом производство сырья. По его мнению, в том числе и это поспособствовало укреплению позиции Москвы, сделав её газовую и нефтяную отрасли мощнее и влиятельнее.

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Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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