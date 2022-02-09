Президент России Владимир Путин одержал крупную победу над своим американским коллегой Джо Байденом в сфере энергетики, пишет политик, член Сената Огайо Мэтт Долан в колонке для Columbus Dispatch.

Он отметил, что Байден уничтожает газовую и нефтяную отрасли Америки в погоне за сокращением выбросов в атмосферу. Так, он запретил реализацию нефтепровода Keystone XL и не препятствовал остановке магистрали Line 5, подчеркнул обозреватель. При этом эти и многие другие меры, наоборот, должны были улучшить ситуацию с экологией, однако с момента вступления главы Белого дома в должность загрязняющих веществ в атмосфере стало только больше — количество увеличилось на 5%.

"Кто получил выгоду от этих шагов? Очевидный победитель — президент России Владимир Путин, который быстро восполнил возросший спрос на топливо на мировых рынках", — считает Долан.

Также политик отметил, что курс по энергетике, которого придерживается США, за последний год нанёс ущерб американским рабочим, потребителям и предприятиям, ограничив при этом производство сырья. По его мнению, в том числе и это поспособствовало укреплению позиции Москвы, сделав её газовую и нефтяную отрасли мощнее и влиятельнее.