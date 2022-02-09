В Тюмени пять человек пострадали при взрыве газа в гараже

В Тюмени пять человек пострадали при взрыве газового баллона в гараже. Об этом Лайфу сообщил источник.

Инцидент произошёл на улице Малышева около 21:00 по местному времени (19:00 мск). Взорвался газовый баллон в автомобиле. Пожара при этом не последовало, но после взрыва произошло обрушение кровли. Всех пятерых пострадавших доставили в больницу.