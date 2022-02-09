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В Тюмени пять человек пострадали при взрыве газа в гараже

Пожара при этом не последовало, но после взрыва произошло обрушение кровли. Всех пострадавших госпитализировали.

9 февраля, 19:16

Фото на обложке © ТАСС / Юрий Смитюк

В Тюмени пять человек пострадали при взрыве газового баллона в гараже. Об этом Лайфу сообщил источник.

Инцидент произошёл на улице Малышева около 21:00 по местному времени (19:00 мск). Взорвался газовый баллон в автомобиле. Пожара при этом не последовало, но после взрыва произошло обрушение кровли. Всех пятерых пострадавших доставили в больницу.

Камера засняла момент взрыва на заправке в Улан-Удэ, при котором пострадало шесть человек

Камера засняла момент взрыва на заправке в Улан-Удэ, при котором пострадало шесть человек

Ранее Лайф сообщал, что в Нижнем Новгороде произошёл взрыв газа в пятиэтажке. Очевидцы рассказали о громком хлопке, который они услышали в момент ЧП.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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