В Тюмени пять человек пострадали при взрыве газа в гараже
Пожара при этом не последовало, но после взрыва произошло обрушение кровли. Всех пострадавших госпитализировали.
Фото на обложке © ТАСС / Юрий Смитюк
В Тюмени пять человек пострадали при взрыве газового баллона в гараже. Об этом Лайфу сообщил источник.
Инцидент произошёл на улице Малышева около 21:00 по местному времени (19:00 мск). Взорвался газовый баллон в автомобиле. Пожара при этом не последовало, но после взрыва произошло обрушение кровли. Всех пятерых пострадавших доставили в больницу.
Ранее Лайф сообщал, что в Нижнем Новгороде произошёл взрыв газа в пятиэтажке. Очевидцы рассказали о громком хлопке, который они услышали в момент ЧП.
Комментариев: 0