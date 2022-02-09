Изнанка элитных поселений: Как мигранты под Истрой ограбили магазин и убили кассиршу Жители Подмосковья обсуждают дерзкий ночной налёт на "Пятёрочку", когда были жестоко избиты директор магазина и сотрудники. Одна женщина скончалась. Следователи выясняют, у кого жили преступники. 9 февраля, 17:07 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, ТАСС / РБК / Андрей Любимов

Дерзкое ограбление произошло накануне ночью с 8 на 9 февраля. Магазин уже закрывался, когда двое налётчиков в чёрных балаклавах, вооружённые деревянными топорищами, ворвались внутрь сетевого магазина "Пятёрочка" в селе Новопетровское, неподалёку от подмосковной Истры. По версии следствия, бандиты зашли через служебный вход для разгрузки товаров под видом работников и кассирша сама пустила их в магазин. В преступлении подозревают четырёх граждан Таджикистана возрастом от 18 до 41 года. Все они уже задержаны.

Сначала бандиты начали избивать директора магазина — 43-летнюю Наталью Пашкову, которая пыталась кричать и звать на помощь, пока ей не пригрозили убийством. 51-летняя кассир Людмила Вяткина отказала бандитам в выдаче наличности, и взбешённые преступники забили её насмерть топорищами. Интересно, что убитая не должна была работать в ту ночь, а вышла подменить коллегу. В большинстве компаний есть строгие инструкции службы безопасности: при угрозе нападения отдать товар, деньги и личные ценности. Не вступать в переговоры и не мешать грабителям. Но по какой-то причине женщина решила сопротивляться, за что и поплатилась жизнью.

Видео © МВД России

На видео с камеры наблюдения "Пятёрочки" хорошо видно, как немолодую Вяткину безжалостно и цинично избивают. Раненая кассирша пытается встать и снова падает без сознания. К сожалению, смелая женщина не выжила и вскоре скончалась от черепно-мозговой травмы. Грабители тем временем выгребли кассу и опустошили сейф. По сообщениям ГСУ СК по Московской области, их добычей в общей сложности стала 71 тысяча рублей.

У налётчиков были подельники снаружи — один "стоял на шухере", другой сидел за рулём заведённого автомобиля. Когда грабители вышли из магазина, они заметили подъехавшую машину, которой управлял муж директора — 52-летний Сергей Пашков. Он как раз приехал забрать супругу. Бандиты избили и его, а потом прокололи колёса его автомобиля и скрылись с места преступления.

Сергей Пашков. Фото © VK / Сергей Пашков

Правда, гулять им пришлось недолго: всех четверых преступников задержали по горячим следам в 50 километрах от места преступления в деревне Чесноково. Все они оказались иностранными гражданами. По предварительным данным, мигранты в разное время трудились на подмосковных стройках, но последние полгода не могли найти работу, перебиваясь случайными заработками. Возможно, на похищенные деньги бандиты хотели купить билеты на родину и покинуть Россию.

В Истринском районе много мигрантов, которые ходят по домам и дачным владениям в поисках любой работы. Сюда их привлекает множество элитных коттеджей, где постоянно требуются обслуга и работники. Пару лет назад местная администрация даже передала в безвозмездное пользование мусульманской общине здание дома быта в посёлке Глебовский. После возмущения местных жителей договор пришлось расторгнуть.

По ночному инциденту уже возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК ("Разбой") и ч. 4 ст. 111 УК ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть"). Наказание по этим статьям составляет до 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела также находится на контроле у областной прокуратуры. Представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий рассказала Лайфу, что ведомством также будет дана оценка контролю за пребыванием мигрантов-налётчиков на территории Московской области.

Считаете ли вы, что миграционное законодательство надо ужесточить? Да, надо наводить порядок в этой сфере Да, но делать это последовательно и осторожно, чтобы не навредить экономике Нет, законодательство и так строгое, а у преступников нет национальности

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