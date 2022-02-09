Байден провёл телефонный разговор с Макроном после его визитов в Москву и Киев

Президент США Джо Байден провёл телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном после визитов последнего в Москву и Киев. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент поговорил с президентом Макроном этим утром. Я ожидаю, что он поговорит с целым рядом других европейских коллег в течение недели", — отметила она.

Псаки уточнила, что Вашингтон пока не может дать оценку того, насколько, с точки зрения США, успешно прошла встреча Макрона с президентом России Владимиром Путиным.