Байден провёл телефонный разговор с Макроном после его визитов в Москву и Киев
Как отметила представитель Белого дома Джен Псаки, американский лидер в течение недели, вероятно, поговорит с целым рядом других европейских коллег.
Президент США Джо Байден и президент Франции Эмманюэль Макрон. © ТАСС / AP / Evan Vucci
Президент США Джо Байден провёл телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном после визитов последнего в Москву и Киев. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Президент поговорил с президентом Макроном этим утром. Я ожидаю, что он поговорит с целым рядом других европейских коллег в течение недели", — отметила она.
Псаки уточнила, что Вашингтон пока не может дать оценку того, насколько, с точки зрения США, успешно прошла встреча Макрона с президентом России Владимиром Путиным.
"На что мы обращаем внимание, так это не на сообщения об итогах встречи, а на то, предпринимает ли Россия шаги по деэскалации. Она этого не делает", — заявила представитель Белого дома.
Напомним, что 7 февраля в Кремле состоялись переговоры Путина и Макрона. Они продолжались пять часов и завершились около полуночи. Главным вопросом на повестке была ситуация вокруг Украины. Российский лидер назвал встречу содержательной и полезной. Макрон же заявил, что в ходе переговоров с Путиным "достиг цели остановить эскалацию на Украине". Из Москвы французский президент отправился в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба, на Украину Макрон не привёз конкретных предложений и ничего не навязывал.
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