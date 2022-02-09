МИД РФ призвал Лондон изменить тональность риторики в диалоге с Москвой

Россия выступает за равноправный диалог с Великобританией, и Лондон должен изменить тональность риторики в отношении Москвы. Об этом заявил МИД РФ в преддверии переговоров главы дипведомства Сергея Лаврова с британской коллегой Лиз Трасс.

"Российско-британские отношения сейчас находятся на низкой отметке, причём отнюдь не по нашей вине… Усугубляет положение в межгосударственном диалоге и жёсткая антироссийская, на грани здравого смысла, риторика британских официальных лиц", — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Там добавили, что из Лондона регулярно звучат заявления, в которых говорится о некой "российской агрессии и дестабилизирующей деятельности". А порой дело доходит и до открытых угроз, отметили в МИД РФ. Ведомство призвало Лондон чётко осознавать, "что без отчётливого изменения тональности выступлений представителей руководства Великобритании невозможно продуктивное взаимодействие ни в решении двусторонних задач, ни в урегулировании международных проблем".