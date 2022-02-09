МИД РФ призвал Лондон изменить тональность риторики в диалоге с Москвой
Данное заявление прозвучало в преддверии переговоров главы дипведомства Сергея Лаврова с британской коллегой Лиз Трасс. В МИД подчеркнули, что отношения между странами находятся на низкой отметке.
Вид на МИД РФ. Фото © ТАСС / Марина Лысцева
Россия выступает за равноправный диалог с Великобританией, и Лондон должен изменить тональность риторики в отношении Москвы. Об этом заявил МИД РФ в преддверии переговоров главы дипведомства Сергея Лаврова с британской коллегой Лиз Трасс.
"Российско-британские отношения сейчас находятся на низкой отметке, причём отнюдь не по нашей вине… Усугубляет положение в межгосударственном диалоге и жёсткая антироссийская, на грани здравого смысла, риторика британских официальных лиц", — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
Там добавили, что из Лондона регулярно звучат заявления, в которых говорится о некой "российской агрессии и дестабилизирующей деятельности". А порой дело доходит и до открытых угроз, отметили в МИД РФ. Ведомство призвало Лондон чётко осознавать, "что без отчётливого изменения тональности выступлений представителей руководства Великобритании невозможно продуктивное взаимодействие ни в решении двусторонних задач, ни в урегулировании международных проблем".
Напомним, 9 февраля Лиз Трасс прилетела в Москву для переговоров по ситуации вокруг Украины с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В столицу России она прибыла в меховой шапке. Во время визита в Россию Трасс также намерена посетить Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Она планирует побывать на занятиях по физике и математике и посмотреть, как "формируется поколение будущих лидеров наук".
Главы внешнеполитического ведомства Британии не посещали РФ более четырёх лет. В последний раз с визитом в России, в декабре 2017 года, побывал нынешний премьер-министр Борис Джонсон, который тогда занимал должность главы МИД.
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