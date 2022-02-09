В ОП РФ оценили подход Минпросвещения в ситуации с увольнением читавшей Хармса учительницы

Директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, член Общественной палаты РФ Наталья Агре в беседе с Лайфом прокомментировала резонансное увольнение петербургской учительницы Серафимы Сапрыкиной. Эксперт отметила, что общество сейчас уделяет большое внимание сфере образования.

"И здесь мне кажется, что очень правильный подход и заявление сделал министр (глава Минпросвещения Сергей Кравцов. — Прим. Лайфа), что администрация школы должна всё организовать таким образом, чтобы учителя имели максимальную возможность для выстраивания воспитательного и образовательного процесса. Второй вопрос — это уже частный случай и то, что педагог имел определённые скелеты в шкафу", — отметила Агре.

По её словам, самое главное, что сейчас министерство максимально настроено на то, чтобы выстроить систему, которая бы позволила педагогу реализовывать себя и программу воспитания ценностных ориентиров.

"Человек, который выбирает педвуз и призвание педагога, в первую очередь не должен терять ценностные ориентиры, связанные с честностью, дружбой и отношением к родине. Должен быть общий подход, и педагоги должны осознавать, что идут работать с детьми и если что-то есть за душой, то, значит, нужно к этому относиться ответственно", — добавила Агре, подчеркнув, что педагог — это призвание и нужно с уважением относиться к этой профессии.

Представитель Общественной палаты также выразила сожаление о том, что такие ситуации накладывают отрицательный отпечаток на тех, кто занимается воспитанием и образованием детей. По мнению Агре, главный вывод, который стоит сделать из сложившейся ситуации, — это то, что педагог — уважаемая профессия, необходимо им доверять и находиться в тесном контакте, чтобы они помогали воспитывать детей.