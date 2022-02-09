В ОП РФ оценили подход Минпросвещения в ситуации с увольнением читавшей Хармса учительницы
Член Общественной палаты Наталья Агре назвала его очень правильным. По её словам, главное, что сейчас ведомство нацелено на выстраивание системы, которая бы позволила педагогу реализовывать себя.
Серафима Сапрыкина. Фото © Facebook / Серафима Сапрыкина
Директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, член Общественной палаты РФ Наталья Агре в беседе с Лайфом прокомментировала резонансное увольнение петербургской учительницы Серафимы Сапрыкиной. Эксперт отметила, что общество сейчас уделяет большое внимание сфере образования.
"И здесь мне кажется, что очень правильный подход и заявление сделал министр (глава Минпросвещения Сергей Кравцов. — Прим. Лайфа), что администрация школы должна всё организовать таким образом, чтобы учителя имели максимальную возможность для выстраивания воспитательного и образовательного процесса. Второй вопрос — это уже частный случай и то, что педагог имел определённые скелеты в шкафу", — отметила Агре.
По её словам, самое главное, что сейчас министерство максимально настроено на то, чтобы выстроить систему, которая бы позволила педагогу реализовывать себя и программу воспитания ценностных ориентиров.
"Человек, который выбирает педвуз и призвание педагога, в первую очередь не должен терять ценностные ориентиры, связанные с честностью, дружбой и отношением к родине. Должен быть общий подход, и педагоги должны осознавать, что идут работать с детьми и если что-то есть за душой, то, значит, нужно к этому относиться ответственно", — добавила Агре, подчеркнув, что педагог — это призвание и нужно с уважением относиться к этой профессии.
Представитель Общественной палаты также выразила сожаление о том, что такие ситуации накладывают отрицательный отпечаток на тех, кто занимается воспитанием и образованием детей. По мнению Агре, главный вывод, который стоит сделать из сложившейся ситуации, — это то, что педагог — уважаемая профессия, необходимо им доверять и находиться в тесном контакте, чтобы они помогали воспитывать детей.
Напомним, ранее учительница из Петербурга пожаловалась на увольнение из-за чтения ученикам стихов репрессированных поэтов Даниила Хармса и Александра Введенского. По словам педагога, в гимназии развернулось вновь "время репрессий", где поэтов называют врагами народа, а читающих материал с именами Гумилёва и Мандельштама — утратившими доверие. Однако у директора гимназии № 168 Светланы Лебедевой — другая версия. Она заявила, в учебном заведении никто не называл Хармса и Введенского "врагами народа", как утверждает педагог. По словам Лебедевой, конфликт разгорелся из-за нарушения учебного плана.
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