Цена на газ в Европе опустилась почти до 890 долларов за тысячу кубометров

Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов потеряли два процента и снизились почти до 890 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На открытии сессии стоимость мартовских контрактов по индексу TTF чуть превысила 865 долларов, после чего снизилась до 860,5 доллара — это ценовой минимум торгов (на 5,9% ниже расчётной цены вторника).

Затем котировки замедлили темпы снижения и ненадолго начали расти, достигнув 911,8 доллара. Цена закрытия составила 891,7 доллара, что на 2,1% ниже итоговой цены днём ранее — 911,2 доллара.

Значительный рост цен на газ в Европе наблюдается с весны минувшего года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В декабре котировки достигли исторического максимума — 2190,4 доллара. Стоит отметить, что Евросоюз почти полностью зависит от внешних закупок газа. Крупнейшим поставщиком ЕС с долей в импорте около 40% является Россия.