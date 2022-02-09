НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Цена на газ в Европе опустилась почти до 890 долларов за тысячу кубометров

К закрытию торгов на лондонской бирже ICE стоимость мартовских фьючерсов на голубое топливо потеряла около двух процентов.

9 февраля, 20:43

Фото на обложке © Pixabay

Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов потеряли два процента и снизились почти до 890 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На открытии сессии стоимость мартовских контрактов по индексу TTF чуть превысила 865 долларов, после чего снизилась до 860,5 доллара — это ценовой минимум торгов (на 5,9% ниже расчётной цены вторника).

В Минэкономики ФРГ выразили тревогу из-за заполненности хранилищ газом

В Минэкономики ФРГ выразили тревогу из-за заполненности хранилищ газом

Затем котировки замедлили темпы снижения и ненадолго начали расти, достигнув 911,8 доллара. Цена закрытия составила 891,7 доллара, что на 2,1% ниже итоговой цены днём ранее — 911,2 доллара.

Значительный рост цен на газ в Европе наблюдается с весны минувшего года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В декабре котировки достигли исторического максимума — 2190,4 доллара. Стоит отметить, что Евросоюз почти полностью зависит от внешних закупок газа. Крупнейшим поставщиком ЕС с долей в импорте около 40% является Россия.

Почему Европа не может решиться на сертификацию "Северного потока-2" и что будет делать Россия

Почему Европа не может решиться на сертификацию "Северного потока-2" и что будет делать Россия

Ранее Япония заявила о готовности поставлять газ Европе на фоне украинского кризиса.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1