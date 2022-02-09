Почему Европа не может решиться на сертификацию "Северного потока-2" и что будет делать Россия Политолог Александр Роджерс — о том, как "независимая" Европа продолжает искать молекулы свободы в российском газе, когда газопровод больше нужен ЕС, чем РФ 9 февраля, 14:26 Фото © ТАСС / Jens Büttner / dpa-Zentralbild / ZB

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что сертификация «Северного потока-2» будет затянута до июля, когда истечет максимально допустимый законом срок рассмотрения заявки. И добавил, что в сертификации больше заинтересована Европа, чем Россия, потому что в случае отказа ЕС мы найдём, куда продать свой газ.

Действительно, Европе купить этот газ нужнее, чем нам продать. И европейцы должны быть заинтересованы в том, чтобы запустить этот газопровод как можно быстрее. Это если рассуждать и действовать рационально. Но их проблема в том, что они так не действуют. Ибо русофобия иррациональна.

Если бы европейцы действовали рационально, то «Северный Поток-2» был бы сертифицирован ещё год назад, прошлой зимой (в крайнем случае – в начале весны), а достроен ещё раньше. За этот год в газохранилища Европы было бы закачано на 50 миллиардов кубометров газа больше, и никакого энергетического кризиса в ЕС бы вообще не было – как и теперешних высоких цен на газ.

Все беды Евросоюза – и в виде высоких цен, и в виде роста цен на электричество, и в виде дефицита удобрений и последующего дефицита продуктов питания – исключительно из-за их собственных русофобских действий. Плюс из-за продвижения «зелёной» повестки. Не зря у Айзека Азимова в «Академии» галактическая империя пала и наступили тёмные века как раз из-за «зелёных», протестовавших против атомной энергетики. Но нынешние чиновники ЕС книжек не читают, им некогда – нужно отстреливать себе ноги назло России.

Беда рыночной экономики в том, что рынки иррациональны. И отдельные игроки, зачастую влиятельные, могут действовать в ущерб общему благу ради личной выгоды. США, например, мешают запуску СП-2 для того, чтобы продавать в ЕС свой сжиженный газ. И то, что этого газа мизерное количество и он не может удовлетворить потребности Европы в энергоносителях – это их не волнует. Они в процессе реализации данной стратегии взяли и вообще перестали поставлять СПГ в Европу, перепродавая его в Азию, потому что там цены выше. При этом продолжая по привычке мешать запуску «Северного Потока-2», хотя сами уже почти ничего в ЕС не поставляют. Но «ненадёжным поставщиком» всё равно называют «Газпром», который все контрактные обязательства выполняет в полном объёме.

Аналогично против интересов общего блага действуют и спекулянты (преимущественно немецкие), которые перепродают российский газ втридорога, получая сверхприбыли. Лично им крайне выгодно, чтобы цены на газ оставались сверхвысокими, а интересы всех остальных, страдающих от таких цен, их не волнуют. Поэтому они будут и дальше лоббировать задержку сертификации СП-2, чтобы сохранить свои сверхприбыли. Рыночная экономика и коррупция неразлучны. Где человек с фразой «Капитализм убивает», когда он действительно нужен?!

Но, конечно, вершину иррациональности показывают не те, кто наживается на высоких ценах на газ (их как раз ещё можно понять), а поляки. Потому что Польша сначала делала (и продолжает делать) всё, чтобы помешать запуску «СП-2», а потом обвиняет Россию в том, что та «искусственно создала энергетический кризис». Более того, журналист Анджей Кублик в «Газете Выборчей» обвиняет Россию в том, что та заключила новый контракт на поставку газа в Китай, что снижает зависимость России от Европы.

Они же сами заявляли, что, мол, им не нужен тоталитарный мордорский газ, потому что в нём нет молекул свободы! А когда мы говорим: «Хорошо, тогда мы продадим китайцам, они без подвоха», начинают возмущаться: «Не смейте его продавать». Хотим продавать – плохо, навязываем. Не хотим продавать – плохо, блокируем. Хотим продавать, но не можем, потому что они нам мешают – плохо, потому что «не зли меня, вата». Плюнули и решили продавать другим – всё равно плохо, потому что холодно и обидно.

Может, уже пора определиться, в какой из версий реальности своей шизофрении они живут, и стараться придерживаться одной линии постоянно? Мы примем любой их выбор (нам при любом раскладе хорошо, чего нельзя сказать о них) и будем действовать соответственно.

Потому что пока Россия выступает в роли психиатра в дурдоме, наблюдающего за барышней с терминальной фазой, которая выдаёт пассажи в стиле известного стишка: «Возьми меня скорей на ручки, и руки, гад, свои убрал!».

Пора уже определиться. Если Европе нужен российский газ, то тогда им нужно послать американцев в пешее эротическое путешествие, сертифицировать «СП-2» в кратчайшие сроки, отменить идиотский «третий энергопакет» и радоваться жизни. Если же не нужен, то тогда нечего возражать: «Ааа! Смотрите, они продают наш газ в Китай!». Но не одновременно же! И вообще, «рыночек порешал», «плоти»(с)

Сертифицирует ли Европа "Северный поток 2" до июля? да, ей некуда деваться нет, они его так и не ратифицируют

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