Читавшая Хармса учительница из Петербурга могла скрыть судимость при устройстве на работу
По данным SHOT, женщину осудили в 2008 году в Волгограде за нанесение тяжких телесных повреждений. Утверждается, что после этого она сменила фамилию. Сама Сапрыкина отрицает эту информацию.
Серафима Сапрыкина. Фото © Facebook / Серафима Сапрыкина
Петербургская учительница Серафима Сапрыкина, которую, по её словам, уволили из гимназии за чтение десятиклассникам стихов Даниила Хармса и Александра Введенского, оказалась ранее судимой за нанесение тяжких телесных повреждений. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT, отмечая, что педагог скрыла информацию о судимости при устройстве на работу.
Утверждается, что Сапрыкина Серафима Олеговна (ранее Казимова Сима Чингизовна) была осуждена в Волгограде в 2008 году по статье 111 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Она получила два года условно, а затем сменила ФИО и переехала в Санкт-Петербург.
Сама женщина отрицает факт судимости. По её словам, она взяла псевдоним, так как в школе с отчеством Чингизовна якобы было бы сложно работать. Фамилию Сапрыкин носит её бывший муж. Учительница заявила, что именно он может быть причастен к очернению её репутации.
"Меня звали Хатима Хадуева. Я сменила имя на Сима Казимова, а потом сменила на Варлену Франциско. Какое это имеет отношение к делу?" — заявила Сапрыкина в беседе с SHOT.
Напомним, ранее учительница из Петербурга пожаловалась на увольнение из-за чтения ученикам стихов репрессированных поэтов Даниила Хармса и Александра Введенского. По словам педагога, в гимназии развернулось вновь "время репрессий", где поэтов называют врагами народа, а читающих материал с именами Гумилёва и Мандельштама — утратившими доверие. Однако у директора гимназии № 168 Светланы Лебедевой другая версия. Она заявила, что в учебном заведении никто не называл Хармса и Введенского врагами народа, как утверждает это педагог. По словам Лебедевой, конфликт разгорелся из-за нарушения учебного плана.
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