Читавшая Хармса учительница из Петербурга могла скрыть судимость при устройстве на работу

Петербургская учительница Серафима Сапрыкина, которую, по её словам, уволили из гимназии за чтение десятиклассникам стихов Даниила Хармса и Александра Введенского, оказалась ранее судимой за нанесение тяжких телесных повреждений. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT, отмечая, что педагог скрыла информацию о судимости при устройстве на работу.

Утверждается, что Сапрыкина Серафима Олеговна (ранее Казимова Сима Чингизовна) была осуждена в Волгограде в 2008 году по статье 111 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Она получила два года условно, а затем сменила ФИО и переехала в Санкт-Петербург.

Сама женщина отрицает факт судимости. По её словам, она взяла псевдоним, так как в школе с отчеством Чингизовна якобы было бы сложно работать. Фамилию Сапрыкин носит её бывший муж. Учительница заявила, что именно он может быть причастен к очернению её репутации.

"Меня звали Хатима Хадуева. Я сменила имя на Сима Казимова, а потом сменила на Варлену Франциско. Какое это имеет отношение к делу?" — заявила Сапрыкина в беседе с SHOT.