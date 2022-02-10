Эксперт ВОЗ Бранд не смогла назвать необходимое число бустерных доз для защиты от ковида

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает рекомендовать прививаться от коронавируса, так как вакцинация может быть эффективной против "длинного ковида". Однако пока нет информации о том, сколько именно бустерных доз необходимо для защиты организма от вируса. Об этом заявила директор ВОЗ по подготовке к глобальным эпидемическим угрозам Сильви Бранд.

"Мы не знаем, приведёт ли "омикрон" к "длинному ковиду". Мы надеемся, что нет, так как мы наблюдаем менее опасные осложнения, чем при заражении другими штаммами. Надеемся, что вирус стал более адаптированным к человеку. Но мы точно не знаем", — заявила Бранд на брифинге для Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН.