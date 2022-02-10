Эксперт ВОЗ Бранд не смогла назвать необходимое число бустерных доз для защиты от ковида
Также она отметила, что пандемия ещё не закончилась, есть вероятность появления новых волн заражения и штаммов, поэтому ВОЗ рассматривает три возможных сценария развития ситуации в мире.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает рекомендовать прививаться от коронавируса, так как вакцинация может быть эффективной против "длинного ковида". Однако пока нет информации о том, сколько именно бустерных доз необходимо для защиты организма от вируса. Об этом заявила директор ВОЗ по подготовке к глобальным эпидемическим угрозам Сильви Бранд.
"Мы не знаем, приведёт ли "омикрон" к "длинному ковиду". Мы надеемся, что нет, так как мы наблюдаем менее опасные осложнения, чем при заражении другими штаммами. Надеемся, что вирус стал более адаптированным к человеку. Но мы точно не знаем", — заявила Бранд на брифинге для Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН.
Эксперт добавила, что пандемия динамична и ещё не закончилась, есть вероятность появления новых волн заражения, а также возникновения новых штаммов. Поэтому ВОЗ рассматривает три возможных сценария развития ситуации в мире. Согласно первому, вирус продолжит оставаться достаточно заразным, но менее опасным, и люди без сопутствующих заболеваний смогут легко переносить его. Второй сценарий предполагает, что мир разработает действенные вакцины против SARS-CoV-2 и его штамма. Третий сценарий предусматривает появление новых мутаций при общем низком иммунитете к нему у людей, в результате этого мир может быть отброшен на уровень 2020 года.
Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург назвал недолговечной защиту от новых штаммов ковида после перенесённой болезни. При этом он подчеркнул, что надолго организм может обезопасить вакцинация и бустерная доза прививки. Также Гинцбург назвал неизбежной регистрацию вакцины "Спутник V" в ВОЗ.
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