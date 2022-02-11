Госдеп призывает американцев немедленно покинуть Украину
Причиной этого во внешнеполитическом ведомстве США назвали "возросшую угрозу российских военных действий", а также коронавирус.
Госдеп США. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Государственный департамент США рекомендует американским гражданам немедленно покинуть Украину. Об этом говорится в распространённом заявлении внешнеполитического ведомства. Также в Госдепе призвали не посещать Незалежную.
"[Рекомендовано] не ездить на Украину в связи с возросшей угрозой российских военных действий, а также из-за CoViD-19", — говорится в заявлении.
В Госдепе добавили, что находящимся на Украине американцам следует уехать сейчас, воспользовавшись коммерческим или частным транспортом.
Ранее в Госдепе заявили, что США не смогут эвакуировать американцев с Украины в случае эскалации. А в Пентагоне накануне сообщили, что к эвакуации американцев с Украины могут привлечь военных.
Напомним, в конце января Госдеп разрешил части сотрудников Посольства США в Киеве покинуть Украину с семьями. Также в американском дипведомстве призвали граждан не ездить в Незалежную из-за сообщений о "планируемых Россией значительных военных действиях". Кроме того, Госдеп рекомендовал американцам покинуть Украину на коммерческих рейсах.
В последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. А вот Киев, похоже, вовсю готовится к наступлению. По данным Народной милиции ДНР, в Донбасс прибыли польские наёмники для проведения диверсий. Они будут пытаться спровоцировать республику на ответные действия, чтобы украинская сторона могла оправдать перед мировым сообществом своё наступление. Также в регион прибыли националисты Незалежной. Кроме того, сообщалось о зафиксированной украинской бронетехнике возле села Муратово у линии соприкосновения. Помимо разведывательно-дозорных машин там также находится и боевая единица БМП-2. Кроме того, мобильные группы продолжают блокировать сигналы беспилотников ОБСЕ, чтобы скрыть технику Киева.
Комментариев: 0