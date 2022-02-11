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Захарова: Трасс свела переговоры с Лавровым к "озвучиванию твитов"

Официальный представитель МИД РФ отметила, что уже сформировалось целое поколение экспертов, политиков, журналистов, для которых 140 знаков на английском языке — это и есть передача смысла.

10 февраля, 22:18
<p>Лиз Трасс и Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Лиз Трасс и Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс свела переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым к "озвучиванию твитов". Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что говорить лозунгами невозможно и неэффективно.

"Переговоры и всё, что происходит в этом процессе взаимодействия, предполагают диалог. Могут быть и монологи, но с возможностью комментариев, ответов на вопросы, обмена мнениями... А это даже не лозунги — посмотрите и послушайте эту речь западных партнёров — знаете, что это такое? Это озвученные твиты", — отметила дипломат в программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".

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Также Захарова напомнила, что "Твиттер" в начале своего существования предполагал сообщения в 140 знаков. Считалось, что этого количества символов вполне достаточно для передачи мысли.

"Такое, знаете, клиповое сознание. И вот теперь сознание твитовое... Сформировалось уже целое поколение экспертов, политиков, журналистов, для которых 140 знаков на английском языке — это уже и есть передача смысла. Всё туда можно уложить", — подчеркнула представитель российского дипведомства.

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Ранее Лайф писал, что сенатор Алексей Пушков вспомнил поговорку в ответ на отказ Трасс признавать Ростов и Воронеж российскими.

Напомним, 10 февраля в Москве состоялись переговоры Лаврова и Трасс. После встречи российский министр выразил сожаление, что Трасс на все аргументы отвечала одно: Москва должна отвести свои войска от границ на собственной территории. Кроме того, глава МИД РФ оказался разочарован беседой с британской коллегой по Украине. Вышел разговор немого с глухим, отметил Лавров. В ходе беседы глава МИД РФ также спросил Трасс, признаёт ли Лондон суверенитет России над воронежским и ростовским регионами. На это британский министр ответила: "Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими областями". В результате пришлось вмешаться послу Великобритании Деборе Броннерт, которая пояснила, что и Ростовская, и Воронежская области — исконно российские территории. Позже Трасс объяснилась за конфуз с "нероссийскими" Воронежем и Ростовом.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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