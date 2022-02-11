Захарова: Трасс свела переговоры с Лавровым к "озвучиванию твитов"

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс свела переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым к "озвучиванию твитов". Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что говорить лозунгами невозможно и неэффективно.

"Переговоры и всё, что происходит в этом процессе взаимодействия, предполагают диалог. Могут быть и монологи, но с возможностью комментариев, ответов на вопросы, обмена мнениями... А это даже не лозунги — посмотрите и послушайте эту речь западных партнёров — знаете, что это такое? Это озвученные твиты", — отметила дипломат в программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".

Также Захарова напомнила, что "Твиттер" в начале своего существования предполагал сообщения в 140 знаков. Считалось, что этого количества символов вполне достаточно для передачи мысли.

"Такое, знаете, клиповое сознание. И вот теперь сознание твитовое... Сформировалось уже целое поколение экспертов, политиков, журналистов, для которых 140 знаков на английском языке — это уже и есть передача смысла. Всё туда можно уложить", — подчеркнула представитель российского дипведомства.