Захарова: Трасс свела переговоры с Лавровым к "озвучиванию твитов"
Официальный представитель МИД РФ отметила, что уже сформировалось целое поколение экспертов, политиков, журналистов, для которых 140 знаков на английском языке — это и есть передача смысла.
Лиз Трасс и Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс свела переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым к "озвучиванию твитов". Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что говорить лозунгами невозможно и неэффективно.
"Переговоры и всё, что происходит в этом процессе взаимодействия, предполагают диалог. Могут быть и монологи, но с возможностью комментариев, ответов на вопросы, обмена мнениями... А это даже не лозунги — посмотрите и послушайте эту речь западных партнёров — знаете, что это такое? Это озвученные твиты", — отметила дипломат в программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".
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Также Захарова напомнила, что "Твиттер" в начале своего существования предполагал сообщения в 140 знаков. Считалось, что этого количества символов вполне достаточно для передачи мысли.
"Такое, знаете, клиповое сознание. И вот теперь сознание твитовое... Сформировалось уже целое поколение экспертов, политиков, журналистов, для которых 140 знаков на английском языке — это уже и есть передача смысла. Всё туда можно уложить", — подчеркнула представитель российского дипведомства.
Ранее Лайф писал, что сенатор Алексей Пушков вспомнил поговорку в ответ на отказ Трасс признавать Ростов и Воронеж российскими.
Напомним, 10 февраля в Москве состоялись переговоры Лаврова и Трасс. После встречи российский министр выразил сожаление, что Трасс на все аргументы отвечала одно: Москва должна отвести свои войска от границ на собственной территории. Кроме того, глава МИД РФ оказался разочарован беседой с британской коллегой по Украине. Вышел разговор немого с глухим, отметил Лавров. В ходе беседы глава МИД РФ также спросил Трасс, признаёт ли Лондон суверенитет России над воронежским и ростовским регионами. На это британский министр ответила: "Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими областями". В результате пришлось вмешаться послу Великобритании Деборе Броннерт, которая пояснила, что и Ростовская, и Воронежская области — исконно российские территории. Позже Трасс объяснилась за конфуз с "нероссийскими" Воронежем и Ростовом.
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