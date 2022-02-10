Лавров выразил сожаление из-за требований Лондона отвести войска РФ на её территории

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил сожаление, что Великобритания продолжает настаивать на том, что Россия должна следовать указке НАТО по передвижению российских войск на своей территории. Об этом он сказал после переговоров с главой британского МИД Лиз Трасс.

"Никакой другой интонации [на встрече] мы не слышали. Требование убрать российские войска с российской территории никоим образом не менялось в ответ на наши аргументы. Это вызывает сожаление как минимум", — отметил Лавров.