Лавров выразил сожаление из-за требований Лондона отвести войска РФ на её территории
По его мнению, глава британского МИД словно не слышала аргументов Москвы и продолжала настаивать на своём.
Фото © flickr / МИД России
Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил сожаление, что Великобритания продолжает настаивать на том, что Россия должна следовать указке НАТО по передвижению российских войск на своей территории. Об этом он сказал после переговоров с главой британского МИД Лиз Трасс.
"Никакой другой интонации [на встрече] мы не слышали. Требование убрать российские войска с российской территории никоим образом не менялось в ответ на наши аргументы. Это вызывает сожаление как минимум", — отметил Лавров.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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