Столтенберг объявил о планах НАТО разместить боевые группы в районе Чёрного моря
Он отметил, что рассматривается возможность долгосрочного присутствия на юго-востоке альянса, добавив, что тактические формирования уже находятся в странах Балтии и Польше.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото © Getty Images / Dursun Aydemir / Anadolu Agency
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает возможность размещения боевых групп в районе Чёрного моря в Румынии. Об этом глава блока сообщил на совместной пресс-конференции с британским премьером Борисом Джонсоном.
"Мы сейчас изучаем возможность долгосрочного присутствия на юго-востоке альянса. Сейчас у нас есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Мы изучаем возможность размещения аналогичных групп в районе Чёрного моря в Румынии", – сказал генсек.
Также он отметил, что сегодня армия Украины подготовлена гораздо лучше, чем в 2014 году. По его словам, силы обороны Незалежной лучше экипированы и управляются. При этом Столтенберг добавил, что Великобритания и другие страны – члены НАТО оказывают поддержку стране, чтобы она могла защищаться. "Это право каждой нации", подчеркнул он.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что усиленное присутствие НАТО в Восточной Европе сохранится на долгосрочной основе. Альянс оправдывает это тем, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение направить дополнительный воинский контингент в Европу ведёт к усилению напряжённости. Он напомнил, что Москва постоянно призывает прекратить нагнетать ситуацию, но, к сожалению, это до сих пор происходит.
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