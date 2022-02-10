Столтенберг объявил о планах НАТО разместить боевые группы в районе Чёрного моря

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает возможность размещения боевых групп в районе Чёрного моря в Румынии. Об этом глава блока сообщил на совместной пресс-конференции с британским премьером Борисом Джонсоном.

"Мы сейчас изучаем возможность долгосрочного присутствия на юго-востоке альянса. Сейчас у нас есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Мы изучаем возможность размещения аналогичных групп в районе Чёрного моря в Румынии", – сказал генсек.

Также он отметил, что сегодня армия Украины подготовлена гораздо лучше, чем в 2014 году. По его словам, силы обороны Незалежной лучше экипированы и управляются. При этом Столтенберг добавил, что Великобритания и другие страны – члены НАТО оказывают поддержку стране, чтобы она могла защищаться. "Это право каждой нации", подчеркнул он.