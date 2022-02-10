Лавров: Россия не хочет никому угрожать, угрожают ей

Россия не хочет никому угрожать, а ей, напротив, угрожают. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил по итогам переговоров со своей британской коллегой Лиз Трасс.

"Мы не хотим никому угрожать, вы посмотрите на публичные заявления, ни разу нигде угроз никаких не прозвучало, угрожают нам", — подчеркнул министр.

Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.