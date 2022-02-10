Лавров допустил эвакуацию части российских дипломатов с Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, возможно, Россия последует примеру своих иностранных коллег и посоветует неосновному персоналу своих дипломатических учреждений на Украине временно покинуть страну. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой британского МИД Лиз Трасс.

"Граждане англо-саксонских стран призываются к тому, чтобы поскорее с Украины уехать. Мы уже задумались: может, англо-саксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников. Я не знаю, какие задумки у наших англо-саксонских коллег. Это очень печально", — сказал Лавров.

Он отметил, что во время переговоров с Трасс они обсуждали ситуацию вокруг Украины. Министр подчеркнул, что российские вооружённые силы, о которых упомянула британский политик и которые вызывают в Лондоне озабоченность, находятся на своей собственной территории, в отличие от сотен и тысяч британских военнослужащих, которые расположились в Прибалтике. Однако на это Трасс ответила, что эти страны являются их территорией, так как все они входят в состав НАТО.