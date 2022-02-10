Лавров — об отношениях с Великобританией: Условия, ультиматумы и угрозы — это путь в никуда

Россия хочет улучшить отношения с Британией, но только с учётом взаимных интересов. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс в четверг. Он отметил, что позиция Москвы по этому вопросу должна быть "улицей с двусторонним движением" и развиваться исключительно на основе равноправия.

"Мы за нормализацию наших отношений, за их улучшение, за их возвращение в русло конструктивного развития. Разумеется, это возможно исключительно на основе принципов равноправия, уважения интересов друг друга, учёта этих интересов друг друга. Избирательность, навязывание каких-либо условий, ультиматумы, угрозы — это всё, конечно, путь в никуда", — заключил российский министр.