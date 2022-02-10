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"Всё было хорошо": Непряева расплакалась после гонки на 10 км, где ей 0,1 секунды не хватило до бронзы

Наша спортсменка в итоге заняла четвёртое место, а победу одержала норвежка Тереза Йохауг.

10 февраля, 10:20
<p>Фото © ТАСС / EPA / Kimimasa Mayama</p>

Фото © ТАСС / EPA / Kimimasa Mayama

Российская лыжница Наталья Непряева не смогла сдержать эмоций после финиша гонки на 10 километров с раздельным стартом в рамках Олимпиады в Пекине.

"Всё было хорошо и по ощущениям, и лыжи просто замечательно работали. Мне нечего сказать", — заявила Непряева в беседе с "Матч ТВ".

Как сообщает ОКР, сразу после финиша к Непряевой подошла шведка Эбба Андерсон, которая поддержала нашу спортсменку.

Медаль была близко: Лыжница Непряева проиграла 0,1 секунды в борьбе за бронзу на 10 км на Олимпиаде

Медаль была близко: Лыжница Непряева проиграла 0,1 секунды в борьбе за бронзу на 10 км на Олимпиаде

Ранее Лайф сообщал, что Наталья Непряева заняла четвёртое место в гонке на 10 километров с раздельным стартом в рамках Олимпиады в Пекине. При этом от бронзовой медали её отделила всего лишь 0,1 секунды.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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