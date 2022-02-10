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Медаль была близко: Лыжница Непряева проиграла 0,1 секунды в борьбе за бронзу на 10 км на Олимпиаде

Вторую победу на Играх одержала норвежка Тереза Йохауг, которая менее секунды выиграла у финки Кертту Нисканен.

10 февраля, 08:00
<p>Наталья Непряева. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Наталья Непряева. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Российская лыжница Наталья Непряева заняла четвёртое место в индивидуальной гонке на десять километров с раздельным стартом в рамках Олимпиады в Пекине.

Победительницей стала Тереза Йохауг, которая менее половины секунды выиграла у финки Кертту Нисканен, ставшей второй. Бронза у ещё одной представительницы страны Суоми — Кристы Пярмякоски. Непряева же сумела мощно накатить на финиш, однако уступила одну десятую секунды финке и остановилась на четвёртом месте.

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Добавим, что хорошие результаты показали и остальные россиянки: Юлия Ступак стала седьмой, Татьяна Сорина — десятой, Лилия Васильева закончила гонку на 15-м месте.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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