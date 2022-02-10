Медаль была близко: Лыжница Непряева проиграла 0,1 секунды в борьбе за бронзу на 10 км на Олимпиаде
Вторую победу на Играх одержала норвежка Тереза Йохауг, которая менее секунды выиграла у финки Кертту Нисканен.
Наталья Непряева. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Российская лыжница Наталья Непряева заняла четвёртое место в индивидуальной гонке на десять километров с раздельным стартом в рамках Олимпиады в Пекине.
Победительницей стала Тереза Йохауг, которая менее половины секунды выиграла у финки Кертту Нисканен, ставшей второй. Бронза у ещё одной представительницы страны Суоми — Кристы Пярмякоски. Непряева же сумела мощно накатить на финиш, однако уступила одну десятую секунды финке и остановилась на четвёртом месте.
Добавим, что хорошие результаты показали и остальные россиянки: Юлия Ступак стала седьмой, Татьяна Сорина — десятой, Лилия Васильева закончила гонку на 15-м месте.
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