Минфин оценил профицит бюджета РФ в январе в 125 млрд рублей

В Минфине оценили профицит федерального бюджета России в январе 2022 года в 124,992 миллиарда рублей, сообщается на сайте ведомства. При этом по итогам января – декабря 2021 года профицит составил 514,76 миллиарда.

Доходы в январе составили 2,089 триллиона рублей, или 8,3% к общему объёму доходов утверждённого на год федерального бюджета. Расходы составили 1,964 триллиона рублей (также 8,3% к утверждённому годовому объёму.

Больше всего доходов поступило от Федеральной налоговой службы (около 1,5 триллиона рублей). Также Федеральная таможенная служба направила около 549,6 миллиарда рублей, другие федеральные органы — 82,3 миллиарда рублей.