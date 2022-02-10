ФСБ показала видео задержания 14 подозреваемых в массовом "минировании" в России и СНГ
На этом расследование не закончено, сотрудники спецслужб продолжают розыск остальных людей, причастных к распространению ложных террористических угроз.
Задержание подозреваемого. Кадр из видео © ФСБ России
Задержание 14 подозреваемых по делу о массовом "минировании" в России. Видео © ФСБ России
Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали 14 человек, причастных к ложным сообщениям об угрозе взрывов в городах России, стран СНГ, Донецкой и Луганской народных республик.
"Ложные террористические угрозы распространяются преступниками в целях дестабилизации обстановки в РФ и сопредельных государствах, вымогательства денежных средств и из хулиганских побуждений", — сообщается на официальном сайте ФСБ.
Уточняется, что задержанные были участниками "сваттинговых" интернет-сообществ. За ложные сообщения о минировании преступникам грозит лишение свободы на срок от трёх до восьми лет. На этом расследование не закончено, сотрудники ФСБ продолжают розыск остальных людей, причастных к распространению ложных террористических угроз.
Напомним, 12 января школы Екатеринбурга были эвакуированы из-за сообщений о минировании. Позднее волна информации о ложном минировании прошла в Красноярске, а также в Тульской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Архангельской, Нижегородской областях и ряде других регионов. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверки. Позже в ФСБ сообщили о том, что к массовому "минированию" в России и СНГ причастен студент из Киева.
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