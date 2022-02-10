ФСБ показала видео задержания 14 подозреваемых в массовом "минировании" в России и СНГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали 14 человек, причастных к ложным сообщениям об угрозе взрывов в городах России, стран СНГ, Донецкой и Луганской народных республик.

"Ложные террористические угрозы распространяются преступниками в целях дестабилизации обстановки в РФ и сопредельных государствах, вымогательства денежных средств и из хулиганских побуждений", — сообщается на официальном сайте ФСБ.

Уточняется, что задержанные были участниками "сваттинговых" интернет-сообществ. За ложные сообщения о минировании преступникам грозит лишение свободы на срок от трёх до восьми лет. На этом расследование не закончено, сотрудники ФСБ продолжают розыск остальных людей, причастных к распространению ложных террористических угроз.