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ФСБ показала видео задержания 14 подозреваемых в массовом "минировании" в России и СНГ

На этом расследование не закончено, сотрудники спецслужб продолжают розыск остальных людей, причастных к распространению ложных террористических угроз.

10 февраля, 10:14

Задержание подозреваемого. Кадр из видео © ФСБ России

Задержание 14 подозреваемых по делу о массовом "минировании" в России. Видео © ФСБ России

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали 14 человек, причастных к ложным сообщениям об угрозе взрывов в городах России, стран СНГ, Донецкой и Луганской народных республик.

"Ложные террористические угрозы распространяются преступниками в целях дестабилизации обстановки в РФ и сопредельных государствах, вымогательства денежных средств и из хулиганских побуждений",сообщается на официальном сайте ФСБ.

Уточняется, что задержанные были участниками "сваттинговых" интернет-сообществ. За ложные сообщения о минировании преступникам грозит лишение свободы на срок от трёх до восьми лет. На этом расследование не закончено, сотрудники ФСБ продолжают розыск остальных людей, причастных к распространению ложных террористических угроз.

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Напомним, 12 января школы Екатеринбурга были эвакуированы из-за сообщений о минировании. Позднее волна информации о ложном минировании прошла в Красноярске, а также в Тульской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Архангельской, Нижегородской областях и ряде других регионов. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверки. Позже в ФСБ сообщили о том, что к массовому "минированию" в России и СНГ причастен студент из Киева.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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