Лавров объяснил, почему его встреча с главой МИД Великобритании Лиз Трасс является беспрецедентной

Глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал свою встречу с коллегой из Великобритании Лиз Трасс как беспрецедентную. Об этом он заявил на брифинге в четверг. Своё мнение он объяснил тем, что вскоре в Москве должны также встретиться главы Минобороны двух стран.

"Сегодняшняя встреча вообще беспрецедентная, потому что буквально завтра встречаются тоже в Москве главы министерств обороны наших стран", — сказал он, открывая переговоры.