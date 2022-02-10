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Лавров объяснил, почему его встреча с главой МИД Великобритании Лиз Трасс является беспрецедентной

Центральными темами переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран стали российские предложения по гарантиям безопасности и ситуация вокруг Украины.

10 февраля, 10:09

Обложка © Kremlin.ru

Глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал свою встречу с коллегой из Великобритании Лиз Трасс как беспрецедентную. Об этом он заявил на брифинге в четверг. Своё мнение он объяснил тем, что вскоре в Москве должны также встретиться главы Минобороны двух стран.

"Сегодняшняя встреча вообще беспрецедентная, потому что буквально завтра встречаются тоже в Москве главы министерств обороны наших стран", — сказал он, открывая переговоры.

Напомним, что Лиз Трасс находится в Москве с двухдневным рабочим визитом. Ранее она уже успела посетить МГУ, где провела встречу с ректором университета Виктором Садовничим. Стороны обменялись оценками развития российско-британского научно-образовательного сотрудничества и математического образования. А недавно состоялась её встреча с Сергеем Лавровым. Центральными темами переговоров стали российские предложения по гарантиям безопасности и ситуация вокруг Украины.

Захарова показала фото со встречи Лаврова и Трасс

Захарова показала фото со встречи Лаврова и Трасс

Лайф уже сообщал, что представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Позже Запад передал России ответ, который обнародовала испанская газета Еl Pais.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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